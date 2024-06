Comunicado do Business Wire :Aria Systems

A Aria Systems, líder em capacitar empresas para acelerar o aumento da receita com base em assinaturas e uso, anuncia hoje que a ENet, um fornecedora de telecomunicações da Guiana conhecida por seu impacto inovador no mercado local, implantou com sucesso a Aria Billing Cloud, com a implementação ponta a ponta concluída em pouco mais de um trimestre. Integrada com o Salesforce Communications Cloud na Solução Concept-to-Care otimizada por IA, a Aria possibilitou à ENet lançar uma série de novos serviços, ao mesmo tempo em que melhorou significativamente a experiência do cliente e alcançou eficiência e eficácia excepcionais nas operações de faturamento. O projeto incluiu processos automatizados personalizados do pedido ao pagamento e opções inovadoras de pagamento e operações bancárias especialmente projetadas para os clientes da ENet na Guiana. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Nossa colaboração com a Aria tem sido extraordinária, nos permitindo lançar rapidamente novos serviços de Internet e telefonia em nuvem, ao mesmo tempo em que elevamos a experiência do cliente", comentou Vishok Persaud, CEO da ENet. "Essa solução preparada para o futuro nos equipa com uma ampla gama de capacidades de faturamento e automação que são fundamentais para inovação contínua e agilidade".

A ENet se junta a uma lista de renomados provedores de serviços de comunicação, incluindo AT&T Gigapower, Centric, EXA, Liberty Latin America, M1, REV e Telstra, que estão aproveitando as avançadas capacidades de faturamento da solução conjunta Aria-Salesforce. "Estamos muito orgulhosos de nossa colaboração com a ENet", afirmou Tom Dibble, presidente e CEO da Aria Systems. "Junto com a Salesforce, estamos prontos para redefinir o cenário dos sistemas de suporte empresarial, estabelecendo novos padrões de eficiência, escalabilidade e satisfação do cliente". Salesforce, AppExchange, Communications Cloud e outros são marcas registradas da Salesforce, Inc.

Sobre a Aria Systems: A Aria permite que empresas automatizem a complexa cobrança de uso e assinatura em um ambiente de mercado ágil. A Aria Billing Cloud é altamente avaliada por grandes empresas de pesquisa, e organizações inovadoras como Adobe, Comcast, Experian, Subaru e Telstra utilizam a Aria para acelerar a criação de ideias, focar no cliente e aumentar as receitas recorrentes. Para mais informações, acesse: https://www.ariasystems.com/. Sobre a ENet: A ENet é uma fornecedora de telecomunicações da Guiana conhecida por seu impacto inovador no mercado local. Com a única rede 5G de propriedade local e um cabo de fibra óptica submarino internacional no país, oferecemos Internet de fibra ultrarrápida e 5G, chamadas ilimitadas de voz, mensagens e dados móveis, além do melhor em TV ao vivo e sob demanda. Nosso objetivo é oferecer aos clientes escolha, inovação e valor através de serviços de comunicação e entretenimento confiáveis e de alta qualidade. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

