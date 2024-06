Comunicado do Business Wire :Additive Manufacturer Green Trade Association

A Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), um grupo de defesa global focado na promoção de práticas sustentáveis do setor de manufatura aditiva ("AM"), reconheceu 13 organizações membros como parte de seu Reconhecimento de Sustentabilidade 2024, realizado durante a terceira Cúpula Anual de Membros da AMGTA. A cúpula foi realizada em 24 de junho no Biltmore Los Angeles e contou com a participação de mais de 90 delegados da conferência. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240623632920/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine (Photo: Business Wire)

As organizações membros foram reconhecidas em uma das quatro categorias, sendo que alguns membros foram reconhecidos em várias categorias com base nas atividades do ano anterior. Essas categorias incluíram: -- Sistemas de gerenciamento ambiental - reconhecimento por manter a certificação ISO 14001 EMS em situação regular -- Relatórios de Sustentabilidade - reconhecimento pela publicação pública de relatórios de Sustentabilidade/ESG/CSR

-- Pesquisa de sustentabilidade ambiental - reconhecimento pelo comissionamento e publicação de pesquisas com foco em sustentabilidade ambiental na manufatura aditiva -- Excelência em Sustentabilidade na Manufatura Aditiva - reconhecimento por iniciativas para ampliar o entendimento e alcance do setor de AM na promoção de uma manufatura mais sustentável globalmente Foram concedidos vinte e cinco prêmios a treze organizações membros, incluindo Arkema, California Metals, Danish AM Hub, EOS, Höganäs, Hubbell, IperionX, Materialise, Print City MMU, Sandvik, Sintavia, Stratasys e Tekna. O Reconhecimento de Sustentabilidade da AMGTA reconhece e incentiva os esforços significativos feitos por suas organizações membros na promoção de tecnologias e práticas de manufatura aditiva para uma fabricação melhor, mais sustentável e economicamente vantajosa ao redor do mundo. Sobre a AMGTA A AMGTA foi lançada em 2019 com o objetivo de entender e promover os benefícios ambientais da manufatura aditiva em toda a economia global. Os membros da AMGTA representam todo o espectro da manufatura - do design e materiais brutos aos produtos finais e usuários - com foco na inovação de produtos melhores, mais sustentáveis e financeiramente vantajosos por meio das melhores práticas aditivas. Para mais informações, acesse www.amgta.org. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

