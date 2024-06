Autoridade do Canal do Panamá alerta que crise por escassez de água não acabou

A Autoridade do Canal do Panamá (ACP) advertiu nesta quarta-feira (26) que a crise enfrentada por essa via interoceânica devido à seca não acabou, apesar de a maioria das restrições ao trânsito de navios já terem sido levantadas.

"A via aquática continua enfrentando o impacto da prolongada temporada seca, que limitou no ano passado a capacidade de travessias diárias do Canal. Apesar da chegada da temporada de chuvas, o problema hídrico do Panamá e seu Canal não termina", ressaltou a ACP.

"A crise hídrica é um lembrete de que as mudanças climáticas e seus efeitos são uma realidade que requer atenção imediata e ações concretas", acrescentou a operadora.