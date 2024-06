Apesar de demanda fraca, petróleo sobe por compras especulativas

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 0,28%, alcançando 85,25 dólares.

O mercado ignorou o relatório de reservas comerciais de petróleo nos EUA, que aumentaram em 3,6 milhões de barris (mb) na semana encerrada em 21 de junho, segundo dados publicados nesta quarta pela Administração de Informações sobre Energia (EIA) do país.

Esse aumento contrasta com as expectativas dos analistas, que esperavam uma queda desses estoques de 2,8 mb no período, de acordo com o consenso estabelecido pela agência Bloomberg.

Para Robert Yawger, da consultoria Mizuho, foi a proximidade ao patamar de 80 dólares para o WTI que desencadeou um repique técnico.