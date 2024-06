Terceira idade, eleitorado fundamental na França, se aproxima da extrema direita

Os maiores de 60 anos têm sido um eleitorado fundamental para o presidente centrista Emmanuel Macron na França, mas, poucos dias antes do primeiro turno das eleições legislativas, estão cada vez mais seduzidos pela extrema direita.

"Estou farto da imigração", exclama Philippe Antich, um eleitor de 61 anos, para justificar a sua intenção de votar no Reagrupamento Nacional (RN), de extrema direita, que lidera as pesquisas sobre as legislativas de 30 de junho e 7 de julho.

Antich também está preocupado com "o poder de compra e todas as leis que Macron criou", como a sua impopular reforma da Previdência que em 2023 aumentou a idade da aposentadoria para 64 anos.