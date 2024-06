Raymond Depardon, a câmera como testemunha dos Jogos Olímpicos

O renomado fotógrafo francês Raymond Depardon recorda que suas fotos mais famosas dos Jogos Olímpicos, de Tóquio-1964 a Montreal-1976, foram decididas em uma fração de segundo. Paris, que receberá as próximas Olimpíadas em quase um mês, 100 anos após a edição histórica de 1924, homenageia o fotógrafo com uma seleção de imagens, expostas em vários pontos emblemáticos da cidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine É como "uma taça de champanhe", um "verdadeiro presente", diz emocionado o fotógrafo de 81 anos à AFP.

Oito fotos, em preto e branco, foram tiradas por Depardon entre 1964 e 1976, as demais são retratos de atletas atuais, capturadas em formato digital e em cores por seu filho Simon. O fotógrafo homenageado lembra especialmente do retrato que tirou do atleta americano Lee Evans levantando o punho nos Jogos Olímpicos do México-1968, como forma de protesto contra o racismo. O evento naquele ano foi capturado "em um segundo, em dois segundos, em um terço de segundo", conta ele.

A fotografia de Evans foi reproduzida em uma enorme bandeira de 600 m2 na fachada de um prédio próximo à Prefeitura de Paris. Perto da Assembleia Nacional e da Place de la Concorde, outra foto mostra os atletas dos 3.000 metros com obstáculos, fotografados bem de perto em um estádio em polvorosa, no México. "Sinto-me muito reconfortado em rever estes arquivos, de uma época em que havia inúmeros conflitos (...)", diz ele. "Queríamos colocar esta foto coletiva perto da Assembleia porque achamos a mensagem linda, uma forma de união em torno de um momento de trégua", ressalta seu filho Simon Depardon. - "Grandioso" - "No México eu era muito jovem, não sabia como funcionavam [os Jogos]. Foi grandioso, com uma prova de 100 metros em menos de dez segundos, com todos aqueles (atletas) negros... um momento histórico e o melhor público, que sempre defendeu os perdedores", recorda Raymond. "E a coletiva de imprensa dos atletas negros americanos! Quando um deles respondeu a um jornalista algo como 'você não sabe o que é ir ao restaurante com sua esposa, estar vazio e ouvir que não há espaço para você...'", conta.

Ele também se lembra da edição de Munique-1972 "onde no sprint final o alemão cai, é ultrapassado pelo queniano Julius Sang e o francês ganha o bronze". "Tudo isso dura uma fração de segundo, é preciso estar super bem equipado...", afirma. Assim como o ouro da ginasta romena Nadia Comaneci em Montreal-1976, na qual houve "um exercício obrigatório, ela deu um salto mortal, foi uma só vez, caindo perfeitamente na barra...", lembra. "Uma boa foto tinha que ser tirada em preto e branco, seguindo a descendência de nossos pares, Capa, Cartier-Bresson", acrescenta o fotógrafo, que ainda hoje se recusa a usar material digital.