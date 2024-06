Pedro Almodóvar e sua musa, Madri, é tema de exposição na capital espanhola

O cineasta de 74 anos "também devolveu a Madri mais do que ela lhe deu ao ser sua musa, ela aparece em todos os filmes de Pedro Almodóvar, ela é sua verdadeira garota Almodóvar", acrescenta Sánchez, autor do livro "Todo sobre mi Madrid: Un paseo por el Madrid de Almodóvar, desde Pepi, Luci, Bom... hasta Julieta".

Para sediar a exposição, Sánchez não viu lugar melhor do que o centro cultural Condeduque, em frente à fachada onde Carmen Maura pediu a um funcionário da prefeitura que estava limpando a rua para borrifá-la com água em "A Lei do Desejo" (1987). A inesquecível cena noturna imortalizou a atriz em seu vestido laranja, asfixiada pelo calor do verão da cidade.

"Muitas pessoas de fora conhecem Madri ou a Espanha (...) por meio dos filmes de Pedro Almodóvar. Assim como vão à Fonte de Trevi, em Roma, ou ao bar da Amélie, em Paris, elas têm seu primeiro contato com Madri por meio de seus filmes", diz Sánchez.

Com 200 fotos dos 23 filmes de Almodóvar e de seus arquivos pessoais, podemos descobrir a relação entre o artista, nascido em um vilarejo na região de Castilla-La Mancha (centro da Espanha), e a capital.