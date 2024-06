CHINA ESPAÇO: Sonda chinesa retorna à Terra com amostras do lado oculto da Lua

ISRAEL PALESTINOS GAZA: Defesa Civil de Gaza anuncia que bombardeio israelense matou dez parentes do líder do Hamas

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi libertado da prisão no Reino Unido e deve passar por uma audiência final depois de alcançar um acordo judicial com as autoridades dos Estados Unidos, o que representa o fim de uma saga judicial de vários anos.

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, ficará "livre" depois que a Justiça dos Estados Unidos aceitar o acordo histórico de culpa alcançado entre o australiano e as autoridades americanas, afirmou nesta terça-feira (25) a sua esposa, Stella, à BBC.

Julian Assange, o homem que virou símbolo da liberdade de informação

Julian Assange, que pode conquistar a liberdade na quarta-feira (26) se um tribunal americano ratificar seu acordo de culpa com as autoridades dos Estados Unidos, virou um símbolo da liberdade de informação.

GB EUA mídia diplomacia extradição imprensa espionagem Austrália

LONDRES:

As principais etapas dos 14 anos da saga judicial do caso Julian Assange

As principais etapas da longa e agitada saga judicial em torno do fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, que obteve na segunda-feira (24) sua liberdade após alcançar um acordo de admissão de culpa com a justiça americana, encerrando uma saga judicial de mais de uma década.

GB EUA Austrália Equador justiça prisioneiros diplomacia extradição imprensa

=== CHINA ESPAÇO ===

PEQUIM:

Sonda chinesa retorna à Terra com amostras do lado oculto da Lua

Após 53 dias de missão, a sonda chinesa Chang'e-6 retornou nesta terça-feira (25) à Terra com as primeiras amostras da história do lado oculto da Lua, uma conquista que permitirá uma compreensão melhor da história do satélite.

China espaço

=== ISRAEL PALESTINOS GAZA ===

FAIXA DE GAZA:

Defesa Civil de Gaza anuncia que bombardeio israelense matou dez parentes do líder do Hamas

O Exército israelense bombardeou a Faixa de Gaza nesta terça-feira (25) e as autoridades palestinas relataram a morte de dez familiares do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, enquanto os Estados Unidos pressionam Israel para evitar uma nova escalada na fronteira com o Líbano.

Gaza conflito Hamas Palestinos refugiados manifestação Israel

PARIS:

Quando usar o colete de imprensa é um risco na guerra em Gaza

Mais de cem jornalistas, a maioria palestinos, morreram desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza, tornando o conflito um dos mais mortais para a imprensa.

Gaza palestinos conflito imprensa Israel

PARIS:

Investigação jornalística revela que disparos de tanque israelense provavelmente atingiram escritório da AFP em Gaza

Disparos de tanque israelense provavelmente provocaram as explosões que danificaram o escritório da AFP em Gaza no dia 2 de novembro, segundo uma investigação conjunta da agência e de vários meios de comunicação internacionais publicada nesta terça-feira (25).

Israel palestinos mídia conflito direitos

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Debate Biden-Trump, sem público e com microfones silenciados

A emissora CNN exibirá na quinta-feira (27) o primeiro debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump, um evento inevitável que pode ajudar a decidir as eleições.

EUA eleições política

WASHINGTON:

Biden, o presidente octogenário em busca de um segundo mandato

O presidente Joe Biden, um experiente político, enfrentará, na próxima quinta-feira, em um debate televisionado, Donald Trump, quatro meses antes de desafiá-lo de novo nas urnas em busca de um segundo mandato.

EUA eleições política

WASHINGTON:

Donald Trump, o ex-presidente em busca de revanche

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrentará seu sucessor Joe Biden em um debate televisionado na quinta-feira, quatro meses antes de os dois se enfrentarem novamente nas urnas.

EUA política eleições

PORTO PRÍNCIPE:

Primeiro contingente da polícia queniana chega ao Haiti para missão de segurança

Um primeiro contingente de policiais quenianos chegou nesta terça-feira (25) a Porto Príncipe, no âmbito de uma missão internacional para restaurar a segurança no Haiti, um país abalado pela violência de gangues.

gangues diplomacia ONU polícia violência crime Quênia Haiti

PORTO PRÍNCIPE:

Baleados em meio ao descaso: a dupla sentença dos haitianos

Olivier Vilminio sofreu duas vezes por causa de gangues no Haiti. A primeira, quando o feriram com um tiro e a segunda, quando atacaram o hospital onde estava internado, obrigando-o a abandonar o estabelecimento.

Haiti hospitais governo saúde

-- EUROPA

HAIA:

TPI emite mandados de prisão contra comandante do Estado-Maior e ex-ministro russo

O Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciou nesta terça-feira (25) que emitiu mandados de detenção contra o comandante do Estado-Maior da Rússia, Valery Guerasimov, e o ex-ministro da Defesa Sergei Shoigu por supostos crimes na Ucrânia.

Rússia conflito justiça Ucrânia TPI

LUXEMBURGO:

UE inicia negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia

A União Europeia (UE) inicia formalmente as negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia nesta terça-feira (25), no início de um longo e complicado caminho para a adesão, que poderá durar anos.

UE conflito diplomacia política Ucrânia Moldávia

VIENA:

Polêmica ex-ministra austríaca diz que se viu obrigada a buscar asilo na Rússia

A ex-ministra das Relações Exteriores da Áustria Karin Kneissl, que se tornou uma pária em seu país de origem desde que apareceu dançando em seu casamento com o presidente russo, Vladimir Putin, diz que não teve escolha a não ser se estabelecer na Rússia e nega qualquer ligação com um recente escândalo de espionagem.

Áustria conflito Rússia diplomacia espionagem

PARIS:

Terceira idade, eleitorado fundamental na França, se aproxima da extrema direita

Os maiores de 60 anos têm sido um eleitorado fundamental para o presidente centrista Emmanuel Macron na França, mas, poucos dias antes do primeiro turno das eleições legislativas, estão cada vez mais seduzidos pela extrema direita.

eleições parlamento política

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

Ao menos cinco mortos em manifestações antigoverno no Quênia

Pelo menos cinco pessoas morreram e 31 ficaram feridas nesta terça-feira (24) no Quênia durante manifestações contra um projeto do governo que planeja instituir novos impostos, anunciaram várias ONGs, incluindo a Anistia Internacional, em um comunicado.

orçamento polícia manifestação impostos Quênia

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Relatório solicitado pelo Brasil no G20 propõe imposto mínimo global para as grandes fortunas

Dado o fracasso dos países ricos em tributar os bilionários, um imposto mínimo global deve ser implementado, diz um relatório encomendado pela presidência brasileira do G20, que detalha como aplicar essa taxa.

Brasil G20 França macroeconomia impostos

BUENA FE:

Cacau é valorizado como 'ouro' no Equador e atrai crime organizado

Julia Avellán pensou em abandonar a tradição familiar de plantar cacau. Mas um boom inesperado nos preços internacionais lhe fez mudar de ideia, embora os olhos do crime organizado tenham recaído sobre os produtores.

Equador comércio crime agricultura narcotráfico

PARIS:

Quem se beneficia da alta dos preços do cacau?

O aumento dos preços do cacau nos mercados financeiros causou arrepios em todo o setor, mas beneficia de forma desigual os produtores de cacau, os processadores de grãos, os especuladores e os consumidores.

Equador cacau mercado comércio agricultura alimentação

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

GENEBRA:

Álcool causa 2,6 milhões de mortes por ano em todo o mundo, alerta OMS

O consumo de álcool provoca 2,6 milhões de mortes todos os anos no mundo, alertou nesta terça-feira (25) a Organização Mundial da Saúde (OMS) em um relatório que destacou que a taxa de mortalidade caiu ligeiramente, mas permanece "inaceitavelmente alta".

OMS álcool dependência saúde bebidas alimentação

MADRI:

Pedro Almodóvar e sua musa, Madri, é tema de exposição na capital espanhola

Pedro Almodóvar tem a reputação de ser fiel a um punhado de atrizes que encarnam suas heroínas, como Penélope Cruz, mas sua musa de ontem, hoje e amanhã é Madri, cidade que agora recebe uma exposição dedicada ao seu caso de amor com o grande cineasta das mulheres.

Espanha gente cinema

PARIS:

Sem diretor artístico, Chanel apela aos artesãos, Alexis Mabille ao erotismo de Dita Von Teese

A casa Chanel apresentou nesta terça-feira (25) na Ópera Garnier de Paris uma coleção de alta costura preparada pelos seus ateliês após a saída abrupta da sua diretora artística, Virginie Viard, ex-braço direito de Karl Lagerfeld.

França moda luxo gente teatro

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

== COPA AMÉRICA ===

=== EUROCOPA ===

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Crise política na França ofusca os Jogos Olímpicos de Paris

A um mês dos Jogos Olímpicos, o interesse midiático em Paris é dominado pela crise política na França, provocada pela convocação antecipada das legislativas após a vitória da extrema direita nas eleições europeias.

França 2024 política eleições Oly

PARIS:

Raymond Depardon, a câmera como testemunha dos Jogos Olímpicos

O renomado fotógrafo francês Raymond Depardon recorda que suas fotos mais famosas dos Jogos Olímpicos, de Tóquio-1964 a Montreal-1976, foram decididas em uma fração de segundo.

cultura França 2024 esporte Oly fotografia arte

