Julian Assange recupera a liberdade após acordo com a Justiça dos EUA

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi libertado da prisão no Reino Unido e deve passar por uma audiência final depois de alcançar um acordo judicial com as autoridades dos Estados Unidos, o que representa o fim de uma saga judicial de vários anos.

Perseguido pelas autoridades americanas por ter divulgado centenas de milhares de documentos confidenciais, o australiano de 52 anos comparecerá na quarta-feira às 9H00 locais (20H00 de Brasília nesta terça-feira) a um tribunal federal das Ilhas Marianas do Norte, território dos Estados Unidos no Pacífico, segundo documentos judiciais publicados na madrugada desta terça-feira.

"Julian Assange está livre" e deixou o Reino Unido e a penitenciária de segurança máxima perto de Londres onde permaneceu detido por cinco anos, informou o WikiLeaks na rede social X. A organização, que divulgou um vídeo de 13 segundos que mostra o australiano embarcando em um avião, informou que ele iniciou o voo no aeroporto de Stansted e ficou feliz por ter encontrado a esposa, Stella Assange, e seus filhos.