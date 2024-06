Julian Assange, o homem que virou um pesadelo para os Estados Unidos

Mas na segunda-feira foi anunciado um acordo com a Justiça dos Estados Unidos que ele se declara culpado e que permite sua libertação após vários anos de detenção no Reino Unido.

Segundo o acordo, Assange comparecerá a um tribunal federal nas Ilhas Marianas, um território americano no Pacífico, onde deve se declarar culpado de "conspiração para obter e disseminar informações de defesa nacional".

Assange criou em 2006 um veículo de comunicação sem fins lucrativos chamado WikiLeaks, que publicou, segundo o próprio site, mais de 10 milhões de documentos confidenciais, fornecidos por fontes anônimas.

Os Estados Unidos depararam-se subitamente com um veículo de comunicação que revelou os documentos secretos vazados do Pentágono sobre as suas operações no Iraque e no Afeganistão, assim como a correspondência secreta do governo e das suas embaixadas em todo o mundo.