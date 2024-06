Equador revoga visto de jornalista cubana por 'atacar a segurança do Estado'

O governo do Equador anulou o visto por tempo indeterminado concedido à jornalista cubana Alondra Santiago por atos que ameaçam a segurança do Estado, determinando também sua deportação, informou a Chancelaria nesta terça-feira (25).

A revogação do visto foi solicitada pelo Ministério do Interior, que determinou que Santiago, que mora no Equador há duas décadas, "cometeu atos que ameaçam a segurança pública e a estrutura do Estado", segundo uma resolução do vice-ministério da Mobilidade Humana emitida na segunda-feira.

O governo não especificou quais ações de Santiago foram consideradas um ataque à segurança.