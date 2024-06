Comunicado do Business Wire :Thales

Thales anunciou hoje o lançamento doEstudo de Segurança em Nuvem de 2024 - sua avaliação anual sobre as últimas ameaças, tendências e riscos emergentes à segurança em nuvem com base em uma pesquisa com quase 3.000 profissionais de TI e segurança em 18 países e 37 setores. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240625906272/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine ©Thales

Como o uso de nuvem continua sendo estrategicamente vital a muitas organizações, os recursos de nuvem se tornaram os maiores alvos para ataques cibernéticos, com aplicativos SaaS (31%), Cloud Storage (30%) e Cloud Management Infrastructure (26%) citados como as principais categorias de ataque. Como resultado, o aumento da proteção de ambientes de nuvem se converteu na principal prioridade de segurança diante de todas as outras disciplinas de segurança. Isto ocorre enquanto as organizações continuam sofrendo violações de dados em nuvem. Quarenta e quatro por cento das organizações sofreram uma violação de dados em nuvem, com 14% relatando ter tido um incidente nos últimos 12 meses. O erro humano e a configuração incorreta continuaram sendo a principal causa destas violações (31%), seguidos pela exploração de vulnerabilidades conhecidas (28%) e falha no uso da autenticação multifator (17%). O crescente uso de nuvem entre empresas vem sendo acompanhado por um aumento concomitante na superfície de ataque potencial para agentes de ameaças, com 66% das organizações usando mais de 25 aplicativos SaaS e quase metade (47%) dos dados corporativos sendo confidenciais. Apesar dos maiores riscos para dados confidenciais em nuvem, as taxas de criptografia de dados permanecem baixas, com menos de 10% das empresas criptografando 80% ou mais de seus dados confidenciais em nuvem.

Sebastien Cano, Vice-Presidente Sênior de Atividades de Licenciamento e Proteção de Nuvem na Thales:"A escalabilidade e a flexibilidade que a nuvem oferece são altamente atrativas para as organizações, então não é surpresa que sejam essenciais para suas estratégias de segurança. Contudo, à medida que a superfície de ataque da nuvem se expande, as organizações devem ter um controle firme dos dados que armazenaram em nuvem, das chaves que usam para criptografá-los e da capacidade de ter visibilidade completa sobre quem acessa os dados e como vem sendo utilizados. É vital solucionar estes desafios agora, sobretudo porque a soberania e a privacidade dos dados surgiram como as principais preocupações na pesquisa deste ano." À medida que as organizações ganham mais experiência no uso da computação em nuvem, muitas modernizaram seus investimentos para enfrentar os novos desafios de segurança. Para organizações que priorizaram a soberania digital como uma preocupação emergente de segurança, reestruturar aplicativos para separar, proteger, armazenar e processar logicamente dados em nuvem era a principal forma de obter ou atingir iniciativas de soberania antes de outras medidas, como repatriar cargas de trabalho de volta ao local ou no território. Preparar ambientes de nuvem para o futuro (31%) foi o principal motivador por trás das iniciativas de soberania digital, enquanto o cumprimento das regulamentações ficou em um distante segundo lugar, com 22%. Para mais informação, ouça nosso webinar com a S&P Global apresentada por Scott Crawford, Chefe de Pesquisa de Segurança da Informação e Justin Lam, Analista de Pesquisa. Sobre o Estudo de Segurança em Nuvem de 2024 da ThalesO Estudo de Segurança em Nuvem de 2024 da Thales tem por base uma pesquisa mundial com 2.961 entrevistados, direcionada a profissionais em segurança e gerenciamento de TI. Além dos critérios sobre o nível de conhecimento quanto ao tema geral da pesquisa, os critérios de escolha para a pesquisa excluíram os entrevistados que indicaram afiliação a organizações com receita anual inferior a US$ 100 milhões e com US$ 100 milhões a US$ 250 milhões em países selecionados. Esta pesquisa foi conduzida como um estudo de observação e não faz afirmações causais. Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas, especializada em três domínios comerciais: Defesa e Segurança, Aeronáutica e Espaço, e Segurança Cibernética e Identidade Digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, mais ecológico e mais inclusivo. O Grupo investe perto de EUR 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, sobretudo em áreas-chave de inovação como IA, segurança cibernética, tecnologias quânticas, tecnologias de nuvem e 6G. A Thales tem cerca de 81 mil funcionários em 68 países. Em 2023, o Grupo gerou vendas de EUR 18,4 bilhões.

