Comunicado do Business Wire :Technology Holdings

Technology Holdings, banco de investimento mundial com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico sente o prazer de anunciar que atuou como consultoria financeira exclusiva para Design + Industry, uma das maiores consultorias independentes de design e desenvolvimento de produtos de tecnologia médica na Austrália, em sua venda estratégica para a Capgemini. Fundada em 1987, com estúdios em Sydney, Melbourne e Newcastle, a Design + Industry é uma equipe premiada de mais de 80 profissionais com profunda experiência em tecnologia médica, design industrial, engenharia mecânica, design de componentes eletrônicos e desenvolvimento de produtos. Com a aquisição da Design + Industry, a Capgemini irá intensificar suas capacidades de design e desenvolvimento de produtos, além de acrescentar significativa profundidade às suas ofertas de engenharia na Austrália. "Trabalhar com a Technology Holdings foi uma transformação radical para nossa empresa. Sua orientação estratégica, incomparável experiência e comprometimento inabalável foram essenciais para nos direcionar pelas complexidades do processo de fusão e aquisição. A TH reconheceu nossa proposta diferenciada como o principal parceiro de design e engenharia da região, que orquestra um processo metódico de fusão e aquisição, excepcionalmente profissional para identificar o colaborador estratégico ideal e obter uma avaliação de alto nível para nossa empresa. Ao aproveitar sua extensa rede de compradores ao redor do mundo, obtiveram diversas ofertas, levando a um resultado bem-sucedido além de nossas expectativas. Não poderíamos ter pedido um parceiro melhor neste esforço crucial. Obrigado, TH, por seu apoio e dedicação inestimáveis", disse David Jones, Diretor Executivo da Design + Industry.

Simon Croft, Diretor Associado da Technology Holdings na ANZ (Austrália e Nova Zelândia), acrescentou, "Estamos felizes com o resultado obtido pela Design + Industry e foi um prazer trabalhar com David e Murray, e assessorá-los na venda estratégica. Isto representa nossa 6ª transação na região da ANZ, demonstrando ainda mais o grande interesse que percebemos de grandes adquirentes internacionais de tecnologia para aumentar sua presença em toda esta região." Vivek Subramanyam, Fundador e Diretor Executivo da Technology Holdings disse, "Estamos entusiasmados em anunciar esta transação, nosso 10º contrato de engenharia de produtos. Esta transação demonstra as enormes capacidades e experiência da Technology Holdings no âmbito de tecnologia médica, design de produtos e engenharia, bem como nossa posição de liderança na região da ANZ. Desejamos à Design + Industry muito êxito nesta parceria estratégica com a Capgemini." A transação deve ser concluída nos próximos meses, sujeita à aprovação regulatória e às condições habituais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.