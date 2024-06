Comunicado do Business Wire :Stratus Materials

A Stratus Materials Inc.., uma empresa focada no desenvolvimento e comercialização de materiais ativos avançados de cátodo (CAMs) para baterias de íon de lítio, anunciou hoje que seu material LXMO CAM de primeira geração alcançou um marco significativo associado à durabilidade do ciclo em aplicações de veículos elétricos. Este mês, as células de bolsa contendo LXMO ultrapassaram 1.000 ciclos completos de profundidade de descarga, mantendo mais de 80% de sua capacidade inicial, uma meta comum no setor de baterias para veículos elétricos. As células fabricadas por terceiros usaram projetos padrão de células e eletrodos, empregando um ânodo de grafite natural e um eletrólito de componentes padrão do setor, para trabalhar em conjunto com o material de cátodo Stratus. As células do grupo de teste mantiveram de 82 a 86% de sua capacidade inicial e foram projetadas para exceder 1.200 ciclos antes de atingir 80% de suas capacidades iniciais. No mesmo ponto de 1.000 ciclos, a tensão média de descarga das células manteve aproximadamente 97%, caindo apenas 0,1 V de seus valores iniciais. A excelente capacidade e a estabilidade de tensão das células superam a retenção de energia de muitos materiais comerciais em uso atualmente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Jay Whitacre, CEO e CTO da Stratus Materials (e Professor na Universidade Carnegie Mellon), disse: "Essas células estão em ciclo nos últimos 10 meses e demonstram claramente que nossos materiais proprietários são capazes de atender às necessidades de durabilidade do setor de veículos elétricos (EVs). Até onde sabemos, esta é a primeira vez que uma perda tão mínima na tensão da célula foi documentada para esta classe de materiais. A equipe da Stratus espera continuar construindo sobre esses resultados técnicos fortes à medida que aprimoramos, comercializamos e aumentamos a produção nos próximos trimestres".

Os produtos Stratus estão na categoria de materiais ativos de cátodo ricos em lítio e manganês (LMR). Os cátodos LMR despertaram um interesse significativo nos setores de baterias de íons de lítio e de veículos elétricos devido a vários atributos altamente promissores, incluindo alta densidade de energia, baixo custo e alta segurança. No entanto, apesar de estarem em desenvolvimento em todas as partes do mundo há mais de duas décadas, os LMRs ainda não foram implantados comercialmente devido a vários desafios técnicos persistentes - principalmente os problemas de instabilidade de tensão e capacidade que a Stratus Materials superou em grande parte, conforme demonstrado por seus últimos resultados. Com seu progresso tecnológico contínuo, a Stratus Materials está focada em possibilitar os primeiros CAMs de classe LMR totalmente funcionais que sejam adequados para uso comercial em escala real. Scott Pearson, presidente e CCO, acrescentou: "Estamos entusiasmados em mostrar que nosso material LXMO de primeira geração pode superar essa meta de durabilidade das células para veículos elétricos, oferecendo também um conjunto de vantagens altamente atraentes em comparação com os CAMs tradicionais. Esperamos que este ponto de prova seja um dos muitos que ofereceremos aos nossos parceiros do setor e clientes". A Stratus está atualmente produzindo materiais em sua linha de produção pré-piloto existente em Pittsburgh, Pensilvânia, e tem esforços contínuos de amostragem em andamento com muitas das empresas líderes nos setores de EV e baterias EV. Conforme anunciado anteriormente, a empresa aumentará sua capacidade de produção de pré-piloto para escala piloto no final de 2024.

SOBRE A STRATUS MATERIALS Stratus Materials (www.stratusmaterials.com) é uma empresa sediada nos EUA, dedicada ao desenvolvimento e à comercialização de materiais ativos de cátodo (CAMs) de última geração para baterias de íon de lítio. Nossa missão é interromper a cadeia de suprimentos CAM oferecendo materiais com uma combinação revolucionária de desempenho, segurança e custo. A Stratus está focando principalmente seus produtos de cátodo LXMOTM sem cobalto em veículos elétricos leves e médios e outras aplicações com requisitos semelhantes.