Comunicado do Business Wire :RoslinCT

Alexander Vos é um líder de biotecnologia com 30 anos de experiência, especializado em biofarmacêutica e terapia celular e genética. Ele começou na McKinsey & Co. e desempenhou cargos executivos na Genzyme Therapeutics Europe. Foi CEO da MediService AG, e vice-diretor executivo e diretor de operações (COO) da PAION AG e liderou a venda bem-sucedida da PharmaCell BV para a Lonza. Vos também foi CEO da VarmX e da VectorY, definindo estratégias e captando recursos significativos para essas empresas. Atualmente, faz parte de diversos conselhos de empresas de biotecnologia e é um parceiro de negócios na BioGeneration Ventures. Possui mestrado em Farmácia e Farmacologia e um MBA da Universidade de Stanford. A liderança comprovada de Alexander Vos no avanço de terapias inovadoras e na obtenção de saídas bem-sucedidas para os investidores será de valor inestimável para a RoslinCT. Suas habilidades em desenvolvimento de estratégias de biotecnologia, operações e fusões e aquisições complementarão os pontos fortes existentes na diretoria.

O professor Sir Peter Mathieson traz uma riqueza excepcional de experiência em ensino superior, pesquisa médica e liderança organizacional. Diretor da Universidade de Edimburgo desde 2018, Sir Peter também é professor honorário nas universidades de Edimburgo, Hong Kong e Bristol. Sua carreira ilustre inclui cargos notáveis como diretor da Universidade de Hong Kong (2014-2018) e reitor da Faculdade de Medicina e Odontologia da Universidade de Bristol (2008-2014). Sir Peter foi nomeado cavaleiro nas Honras de Ano Novo de 2023 pelos seus serviços dedicados à educação superior, refletindo suas contribuições significativas para a área. Além disso, Sir Peter já desempenhou vários cargos de confiança e não executivos, incluindo posições na Renal Association, no Conselho para o Avanço e Apoio à Educação (CASE), no Conselho de Financiamento Escocês e no Newbattle Abbey College Trust. Sua carreira inclui destaques como o título de nefrologista honorário com interesse clínico em doenças autoimunes e transplante renal. Ele liderou um importante grupo de pesquisa em Bristol e contribuiu extensivamente para a educação médica e a pesquisa clínica, especialmente na África. Acumula 327 trabalhos publicados, abrangendo estudos clínicos, pesquisas laboratoriais e questões sociais, tendo sido uma força motriz nas carreiras acadêmicas tanto no Reino Unido quanto internacionalmente.

"Tenho a honra de ingressar na RoslinCT em um momento tão empolgante para a empresa e para o campo da terapia celular e genética", disse Sir Peter Mathieson. "Estou ansioso para contribuir com os esforços inovadores da RoslinCT para levar terapias que salvam vidas a pacientes do mundo todo."

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas ao professor Sir Peter Mathieson e a Alexander Vos em nossa diretoria", disse Geoffrey Hamilton Fairley, presidente executivo do RoslinCT Group. "A vasta experiência de Sir Peter em liderança acadêmica e seu histórico comprovado no avanço da pesquisa e educação médica, combinados com a visão estratégica e a riqueza de experiência de Alexander em biotecnologia e terapia celular e genética, alinham-se perfeitamente com a missão da RoslinCT. Sua experiência combinada será fundamental à medida que continuarmos desenvolvendo e fabricando terapias celulares e genéticas de ponta."

Sobre a RoslinCT

A RoslinCT é uma empresa líder global em serviços de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), com foco em terapias avançadas celulares e gênicas. Fundada em 2006 e construída com base na tecnologia inovadora de clonagem da ovelha Dolly no Roslin Institute em 1997, a RoslinCT tira proveito da ciência de ponta para avançar no desenvolvimento de medicamentos humanos. Com uma herança notável na área, a empresa alcançou marcos significativos, incluindo estar entre as primeiras do mundo a produzir células-tronco pluripotentes humanas de nível clínico. Em colaboração com os parceiros, a RoslinCT também desenvolveu o primeiro produto de terapia celular editado por CRISPR para uma doença hereditária importante, levando-o do desenvolvimento inicial à comercialização.

Equipada com 22 instalações de processamento de terapia celular cGMP em Edimburgo, Escócia, e Hopkinton, Massachusetts, a RoslinCT oferece desenvolvimento inovador de processos e análises, fabricação clínica e comercial cGMP para uma variedade de tipos celulares, tanto para processos autólogos quanto alogênicos, além do desenvolvimento de linhas de células-tronco iPSC cGMP, edição gênica e diferenciação.

Com soluções CDMO personalizadas, a RoslinCT possibilita que os parceiros avancem de maneira eficiente do desenvolvimento à comercialização e forneçam terapias celulares e genéticas que salvam vidas no mundo inteiro. A RoslinCT é uma empresa do portfólio da GHO Capital. Saiba mais sobre nossos serviços emwww.roslinct.com .

