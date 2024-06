Comunicado do Business Wire :PQE Group

O PQE Group, líder em consultoria no setor de ciências biológicas, anunciou a consolidação de sua nova divisão de inteligência artificial regulamentada e análise de dados, operando no âmbito industrial desde o início das ferramentas baseadas em IA. Isto marca uma etapa fundamental na evolução da empresa, que posiciona o grupo italiano, composto por mais de 2.000 funcionários, na vanguarda da inovação tecnológica em ciências biológicas. A nova divisão foi criada para melhorar a eficiência e a eficácia dos processos comerciais, garantindo a conformidade regulatória. Ao aproveitar tecnologias avançadas, o PQE Group oferece serviços como otimização de decisões orientadas por IA, redução de riscos e inovação acelerada, todos aderindo às regulamentações do setor. O Relatório Stanford de 2024 sobre IA destacou o papel significativo da IA em acelerar a descoberta científica em 2022, com maior intensificação em 2023.

"Os reguladores começaram a abordar as expectativas para estas soluções, mas ainda há muito a ser feito, pois as empresas regulamentadas precisam de orientação detalhada sobre a documentação necessária para garantir a explicabilidade e o desempenho de cada ferramenta",enfatizou Danilo Neri, Sócio e Vice-Presidente Executivo do PQE Group."Há apenas algumas semanas, foi concedida a aprovação final da Lei de IA na União Europeia, representando a regulamentação mais avançada do mundo sobre inteligência artificial, exigindo documentação para abordar a explicabilidade. É um passo importante, mas é igualmente importante que as penalidades sejam aplicadas efetivamente aos infratores para não comprometer à proteção do consumidor, trabalhador e cidadão em detrimento da inovação e da competitividade do mercado. O estabelecimento pleno desta divisão irá nos permitir consolidar nossa posição como líder no setor, oferecendo excepcionais enfoques de conformidade e soluções personalizadas a nossos clientes que satisfazem as expectativas regulatórias e as necessidades cada vez mais complexas do mercado."O enfoque de validação dedicada do PQE Group foi concebido a fim de atender às expectativas regulatórias atuais para ferramentas baseadas em aprendizagem automática e soluções de IA generativa.

A parceria do PQE Group com a empresa canadense GenAIz irá aumentar ainda mais a capacidade de serviço. A GenAIz, com foco no uso de IA para dar suporte à humanidade, desenvolveu uma plataforma para acelerar tomadas de decisão e a execução com melhores conhecimentos de negócios. Esta cooperação irá aumentar a capacidade do PQE Group em oferecer soluções inovadoras e pacotes de validação necessários, exigidos por regulamentações GxP e regras de entrada em todo o setor (por exemplo, Lei Europeia de IA). Conduzida por Catherine Lunardi, Diretora Executiva da GenAIz e porta-voz do G7 sobre IA e bem-estar, a plataforma de IA da GenAIz irá aproveitar a presença mundial do PQE Group, que inclui mais de 45 escritórios ao redor do mundo.

A divisão regulamentada de Inteligência Artificial e Análise de Dados será apresentada em um painel de discussão e evento de networking em Rockville, Maryland, em 17 de julho de 2024. Especialistas irão debater regulamentações de IA e o futuro das ciências biológicas, marcando uma significativa inovação para o setor farmacêutico e de dispositivos médicos.