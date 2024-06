Comunicado do Business Wire :Posiflex Technology Inc.

Posiflex Technology Inc., líder global em sistemas de ponto de venda (POS) e soluções on-line para off-line (O2O), anunciou hoje sua oferta mais recente tablets de POS móvel, Opera MT-6200 Series, que oferecem mobilidade e eficiência com designs elegantes, leves e semirrígidos. Os dispositivos são compatíveis com Android 13 com certificação GMS ou Windows 11 IoT OS, disponíveis nas variantes x86 e RISC. Com tamanhos de tela de 8" e 10.1", a série possui capacidade de acoplamento com um conector USB tipo C, permitindo carregamento rápido. Complementados por uma variedade de acessórios POS para aumentar a funcionalidade, eles são projetados para atender às demandas da economia móvel em diversos setores. Isso inclui lojas de varejo, hospitalidade, logística, gestão de inventário/armazéns e muito mais. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240624154380/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine The Posiflex Opera MT-6200 Series Mobile POS Tablet (Photo: Business Wire)

Alta durabilidade para aplicações rigorosas Aproveitando a excelência de engenharia de ponta da Posiflex, os dispositivos Opera MT-6200 Series alcançam um equilíbrio harmonioso entre as demandas conflitantes dos tablets. Eles combinam um design leve e fino com computação de alto desempenho e durabilidade semirrígida. Equipados com uma tela touch Corning Gorilla III, um LCD TFT PCAP multitoques com 300 nits de brilho. O tablet é ideal para uso intenso em diversos ambientes com facilidade. Para garantir durabilidade, a série incorpora designs semirrígidos, incluindo resistência à água e poeira com certificação IP54. Ele pode suportar quedas de 1 metro (1,2 metros com capa protetora) e possui um design antideslizante único, proporcionando uma pegada segura durante o uso manual. Esses elementos coletivamente tornam os dispositivos Opera MT-6200 Series resistentes contra os desafios do uso diário. USB tipo C eficiente para carregamento rápido

O carregamento rápido e a eficiência energética também são essenciais para suportar a mobilidade superior dos tablets POS. Os dispositivos Opera MT-6200 Series possuem um conector USB tipo C à prova d'água IPX7 para acoplamento e carregamento rápido. Esse recurso melhora a experiência do usuário, proporcionando conveniência e eficiência para profissionais em movimento em diversos ambientes de negócios. Em particular, a estação de acoplamento inteligente possui um suporte especial para proteção e carregamento convenientes, mas quando o tablet está em uma capa protetora de borracha, ele pode ser acoplado diretamente ao carregador sem remover a capa. Funções flexíveis para uma experiência do usuário personalizável Além de um scanner 2D integrado e módulo NFC, os tablets Opera MT-6200 Series oferecem botões programáveis nos dois lados da moldura da tela para funcionalidades personalizáveis, permitindo adaptações para suas aplicações específicas. A Opera MT-6200 Series lidera com conectividade integrada, com suporte a WiFi 5/6 e Bluetooth 5.0/5.2, garantindo uma experiência do usuário superior e eficiente. Diversidade de acessórios para expandir a funcionalidade e oferecer o máximo conforto Como um dos fabricantes globais capazes de produzir uma linha completa de terminais POS e periféricos a partir de uma única fonte, a Posiflex oferece uma ampla gama de acessórios opcionais, incluindo leitor de impressão digital, MSR (leitor de cartão magnético), alça de ombro, capa protetora com alça giratória, caneta touch e muito mais. A estação de acoplamento inteligente também é equipada com uma variedade de portas de entrada/saída para estender as funções para operações estacionárias, tudo para maximizar flexibilidade, o valor ao usuário e a conveniência. Sobre o POSIFLEX Group

O Posiflex Group é uma plataforma global líder em AIoT Comercial impulsionada por soluções inteligentes Online-to-Offline (O2O) e de aplicativos embarcados definidos por software. Fundamentado em três marcas, o Posiflex Group é composto pela Posiflex, como marca global top 5 em POS e quiosques, pela Portwell, como fundição incorporada para computação de borda AIoT e pela KIOSK Information Systems (KIS) para automação gerenciada de autoatendimento, todas com uma missão comum de permitir uma produtividade otimizada e uma jornada superior do cliente através do mundo conectado. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.