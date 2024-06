Comunicado do Business Wire :LambdaTest

LambdaTest, uma plataforma com liderança em testes unificados baseada na nuvem, apresentou sua oferta mais recente: o Test Manager. Com uma integração perfeita da ativação, dos relatórios e da organização de testes, o Test Manager promete otimizar os fluxos de trabalho de testes e elevar a eficiência a novos patamares. Test Manager da LambdaTest é uma solução completa projetada para agilizar o gerenciamento de casos de teste, simplificando todo o processo de teste para as equipes. Com um repositório centralizado para todos os ativos de teste, incluindo casos de teste automatizados e manuais, planos de teste e execuções, o Test Manager permite acesso e colaboração contínuos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com uma interface intuitiva e recursos potentes, o Test Manager facilita o gerenciamento eficiente de testes. Testes exploratórios guiados integrados garantem execuções manuais e rastreamento de status fluidos, enquanto uma sincronização bidirecional com o aplicativo Jira permite gerenciamento fácil de problemas e defeitos. Aproveitando a inteligência artificial (IA), o Test Manager cria automaticamente cenários BDD para testes de automação, melhorando a produtividade.

Além disso, o Test Manager oferece um recurso integral e painel e relatórios, mantendo as partes interessadas informadas sobre as atividades de teste. Com a migração perfeita de plataforma a partir de ferramentas líderes, como TestRail e Zephyr Scale, a transição de repositórios se torna fácil. "O Test Manager foi criado para melhorar significativamente a forma como as equipes de teste gerenciam suas atividades de teste", acrescentou Mayank Bhola, cofundador e chefe de Produtos da LambdaTest. "Existe a necessidade de uma ferramenta mais integrada e intuitiva que possa lidar com tudo, desde a criação de casos de teste até relatórios em tempo real. O Test Manager faz exatamente isso e muito mais. Mal podemos esperar em ver como isso transforma o cenário de testes, ajudando as equipes a entregar software de alta qualidade com velocidade e confiança." O Test Manager foi criado para revolucionar a maneira como as equipes de teste gerenciam suas atividades de teste, oferecendo uma solução unificada que aumenta a produtividade, a colaboração e a eficiência.

Para mais informações sobre o Test Manager, acesse: https://www.lambdatest.com/test-manager Sobre a LambdaTest LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnicanal que ajuda as empresas a reduzirem drasticamente o tempo de comercialização por meio do Just in Time Test Orchestration (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10 mil clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes. -- Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos da Web e móveis em mais de 3 mil navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistema operacional diferentes. -- HyperExecute ajuda os clientes a executarem e orquestrarem grades de teste na nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade, ajudando a equipe de desenvolvimento a criar software com mais rapidez. Para mais informações, acesse: https://lambdatest.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240603913513/pt/