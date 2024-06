Comunicado do Business Wire :Kenvue

Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue" ou a "Empresa"), a maior empresa de saúde do consumidor do mundo em receita, lançou hoje seu primeiro Relatório da Missão Vidas Saudáveis e compartilhou como a Empresa promoveu o bem-estar das pessoas e do planeta em 2023.

"No ano passado, fizemos um progresso significativo com nossa Missão Vidas Saudáveis, reduzimos nossas emissões de gases de efeito estufa (GEE) e pegada de plástico virgem, avançamos no fornecimento sustentável de papel e desenvolvemos políticas e programas com base em valores para impactar positivamente pessoas e comunidades", disse Pamela Gill-Alabaster, Chefe Global de ESG e Sustentabilidade. "Como líder mundial em saúde do consumidor, continuaremos recorrendo a nossas marcas, recursos e plataformas para ajudar a conformar um futuro saudável para as pessoas e o planeta."

-- Por meio da diversidade de antecedentes e perspectivas, cooperamos em inovações e experiências de produtos que refletem as necessidades de nossos consumidores internacionais, incluindo a linha Neutrogena® Purescreen+? Mineral UV Tint Face Liquid Sunscreen nos EUA, criada para incluir vários tons de pele com quatro tons flexíveis e a linha Blackinho Poderoso da Johnson's ® no Brasil para crianças com cabelos cacheados.

-- Estamos ampliando o acesso às informações sobre produtos através de plataformas e tecnologias digitais, como nosso Glossário de Ingredientes da Neutrogena® e a ferramenta de transparência digital da Johnson's® Baby com a intenção de capacitar os consumidores a fazer as melhores escolhas para si e seus entes queridos.

Para ler o Relatório da Missão Vidas Saudáveis da Kenvue, acesse www.kenvue.com/hlm-report-2023.

Sobre a Kenvue

A Kenvue é a maior empresa de saúde do consumidor do mundo em termos de receita. Com mais de um século de legado, nossas marcas emblemáticas, incluindo Aveeno®, BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol® são respaldadas pela ciência e recomendadas por profissionais de saúde ao redor do mundo. Na Kenvue, acreditamos no extraordinário poder do cuidado diário e nossas equipes trabalham todos os dias para colocar este poder nas mãos dos consumidores e ganhar um lugar em seus corações e lares. Saiba mais em www.kenvue.com.

Precauções sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "Declarações Prospectivas" conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 sobre as metas climáticas da empresa e sua Missão Vidas Saudáveis. Declarações Prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "planejar", "esperar", "comprometer", "irá", "antecipar", "estimar" e outras palavras de significado semelhante. O leitor é advertido a não depositar confiança nestas Declarações Prospectivas. Estas declarações estão baseadas em expectativas atuais de eventos futuros. Se as suposições subjacentes se mostrarem imprecisas, ou riscos ou incertezas conhecidos ou desconhecidos se materializarem, os resultados reais podem variar materialmente das expectativas e projeções da Kenvue e suas afiliadas.

Uma lista e descrições de riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontradas nas apresentações da Kenvue à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal concluído em 31 de dezembro de 2023 e Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e outros registros, disponíveis em www.kenvue.com ou mediante solicitação da Kenvue. A Kenvue e suas afiliadas não assumem nenhuma obrigação de atualizar quaisquer Declarações Prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros, ou por qualquer outro motivo.

1 Todos os níveis administrativos, incluindo gerente, diretor, vice-presidente e acima. 2 Asiático, negro/afro-americano, hispânico / latino, outra diversidade racial étnica; 2+ raças, NH/PI, AI/AN (nativo havaiano ou das ilhas do Pacífico, índio americano ou nativo do Alasca). As métricas de composição da força de trabalho são derivadas de dados coletados em conexão com o relatório EEO-1. 3 Aplica-se a todas as instalações de propriedade da Kenvue onde a Kenvue tem controle operacional, independentemente do tipo de prédio; todas as instalações locadas utilizadas para fabricação e/ou pesquisa e desenvolvimento; e instalações locadas, não de fabricação e/ou não de pesquisa e desenvolvimento onde a instalação é maior que 50.000 pés quadrados e onde a Kenvue tem controle operacional. A linha de base de 2020 e todos os anos de relatório subsequentes incluem todas as instalações alinhadas à estrutura da Kenvue após a separação da Johnson & Johnson em 2023, e não incluem nenhuma exclusão operacional ou organizacional. O Escopo 1 são as emissões de gases de efeito estufa (GEE) que a Kenvue gera diretamente, por exemplo, caldeiras e veículos em operação com uso de combustíveis fósseis. As emissões da frota são relatadas como CO2 e não incluem outras emissões de gases de efeito estufa. O Escopo 2 são emissões de GEE que a Kenvue gera indiretamente, a partir da eletricidade ou energia comprada para aquecimento e resfriamento de prédios. 4 O inventário foi compilado segundo o Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GEE) do WRI/WBCSD - Um Padrão Corporativo de Contabilidade e Relatórios (Edição Revisada 2013), incluindo a emenda a este protocolo, Orientação do Escopo 2 do Protocolo de GEE (2015). 5 O limite da meta inclui emissões e remoções de matérias-primas para bioenergia referentes à terra. 6 Fonte de energia renovável é uma fonte de energia capaz de ser reposta em um curto período de tempo mediante ciclos ecológicos ou processos agrícolas (por exemplo, biomassa, geotérmica, hidrelétrica, solar e eólica). As metas de eletricidade renovável são obtidas através de uma combinação de ações, incluindo energia solar no local, Contratos de Compra de Energia Virtual (VPPAs), Contratos de Compra de Energia Direta (PPAs), Certificados de Atributos de Energia (EACs), também conhecidos como Certificados de Eletricidade Renovável (RECs) e Contratos de Varejo Ecológico. 7 Reciclável, também definido como pronto para reciclagem, é quando a embalagem é projetadas para coleta, triagem e reciclagem usando processos de fim de vida, mas onde a infraestrutura de coleta, triagem e reciclagem pode ainda não estar em vigor para que a embalagem seja realmente reciclada. As melhores práticas de orientação de "Projetos para Reciclabilidade" para embalagens à base de plástico incluem a Association of Plastics Recyclers (Associação de Recicladores de Plásticos) nos EUA. Nota: "Projetado para reciclagem", "projetado para reciclabilidade" e "pronto para reciclagem" também são utilizados de modo intercambiável e refletem o mesmo significado. 8 A Kenvue define embalagens recarregáveis ou reutilizáveis como embalagens projetadas para que a empresa ou o consumidor coloquem o mesmo tipo de produto adquirido de volta na embalagem original, sejam projetadas para serem retornáveis e/ou recarregáveis, e efetuem um número mínimo de reutilizações por fazer parte de um sistema que permita a reutilização. 9 Embalagem para compras diretas, podendo não incluir todos os produtos fabricados externamente. O peso total da embalagem de plástico é calculado com uso do volume do Plano de Negócios de 2024 e não corresponde às vendas reais. Ajustes manuais < 10% foram feitos no volume do Plano de Negócios de 2024 com base no julgamento das PMEs para remover materiais que se supõe não conter plásticos. 10 Plástico virgem significa resina recém-fabricada produzida a partir de matéria-prima petroquímica utilizada como matéria-prima para fabricar produtos plásticos e que nunca foi utilizada ou processada antes. 11 Os volumes incluem compras diretas de embalagens primárias e secundárias e em folhas. Os volumes não incluem materiais de embalagem originados em alguns produtos fabricados externamente. 12 Os esquemas de certificação aceitos pela Kenvue incluem o padrão da cadeia de custódia FSC® ou PEFC, apenas quando FSC® não estiver disponível. 13 Reciclado inclui conteúdo reciclado pós-consumo e pós-industrial; A verificação do conteúdo reciclado é conduzida por um terceiro externo (por exemplo, Preferred by Nature). As informações fornecidas aqui incluem dados de fornecedores. Embora nos esforcemos por garantir a precisão e a integridade destes dados, reconhecemos que pode haver limitações à sua precisão ou abrangência. 14 A melhoria do desempenho ambiental é definida como aprimoramento em um ou mais dos quatro pilares, sem regressão quando comparado ao produto de base, medido com uso do 'Sustainable Innovation Profiler' (SIP) da Kenvue. 15 Os princípios científicos são definidos em quatro pilares: pegada de carbono, química ecológica, embalagem sustentável e pegada ambiental do produto.

