Comunicado do Business Wire :Gallup

O Gallup Global Emotions 2024 Report apresenta um panorama das últimas medições da Gallup sobre as experiências diárias positivas e negativas das pessoas. Os resultados são baseados em quase 146.000 entrevistas com adultos em 142 países e áreas em 2023.

Alguns países relataram aumentos significativos em experiências negativas como estresse, incluindo Letônia (17 pontos), Kuwait (14 pontos) e Egito (13 pontos). No entanto, na América Latina, os níveis de estresse permaneceram relativamente inalterados. Mais de um terço dos paraguaios (35%) relataram ter sentido muito estresse no dia anterior, enquanto quase quatro em cada dez pessoas no México (39%) relataram o mesmo, números semelhantes aos do Panamá (38%). Mais de quatro em cada dez pessoas relataram ter sentido estresse na Guatemala (43%) e Costa Rica (45%).

Os países latino-americanos geralmente não têm pontuações altas no Índice de Experiência Negativa da Gallup. Em 2023, o Paraguai obteve a menor pontuação na região, com 27, e o Peru a mais alta, com 40. México e Panamá registraram 28, Costa Rica 33 e Guatemala 34.

Em nível global, o Índice de Experiência Negativa da Gallup caiu pela primeira vez desde 2014. Todas as cinco emoções negativas que compõem o índice diminuíram entre 2022 e 2023, mas os níveis de estresse caíram mais significativamente. Trinta e sete por cento da população mundial se sentiu estressada em 2023, uma queda de três pontos percentuais em relação ao ano anterior, porém permanecendo significativamente acima do que era uma década atrás (33%) e nos anos anteriores.

Dos 10 países com as pontuações mais altas do mundo, seis estão na América Latina. Paraguai e Panamá lideram a lista com 86 pontos, seguidos por Guatemala (85) e México (84). El Salvador e Costa Rica vêm logo atrás com uma pontuação de 83.

O Índice de Experiência Positiva é uma medida do bem-estar experimentado no dia anterior à pesquisa. As perguntas fornecem uma medida em tempo real das experiências positivas dos entrevistados. Ele se baseia nas respostas das pessoas a cinco perguntas sobre experiências positivas que tiveram no dia anterior à pesquisa. Pontuações mais altas indicam que uma parcela maior da população relatou ter sentido essas emoções, enquanto pontuações mais baixas indicam o oposto.

As pessoas com menos de 30 anos continuaram sendo as mais positivas de todos os grupos etários. Além disso, sua positividade se recuperou mais rapidamente, com as emoções retornando um ano antes em comparação aos seus colegas mais velhos. A maior parte da melhoria no índice em 2023 ocorreu entre aqueles com 30 anos ou mais.

As taxas são muito mais altas na América Latina: três em cada quatro pessoas na Guatemala disseram ter aprendido ou feito algo interessante no dia anterior, e mais de sete em cada dez em El Salvador (73%), Panamá (72%) e Nicarágua e Paraguai (71%) relataram o mesmo. Não muito atrás estão México e Costa Rica, onde 69% das pessoas relataram ter tido essas oportunidades em 2023.

Embora mais pessoas em todos os grupos etários em todo o mundo tenham relatado ter tido essas oportunidades em 2023 do que em 2022, as pessoas com menos de 30 anos continuaram sendo as mais propensas de todos os grupos etários a relatar isso (59%). As porcentagens entre os grupos etários mais velhos também alcançaram novos patamares (54% para aqueles com idades entre 30 e 49 anos e 50% para pessoas com 50 anos ou mais).

Sobre a Gallup

A Gallup fornece análises e orientações para ajudar líderes e organizações a resolverem seus problemas mais urgentes. Combinando mais de 80 anos de experiência com seu alcance global, a Gallup possui um conhecimento incomparável sobre as atitudes e comportamentos de funcionários, clientes, estudantes e cidadãos, superando qualquer outra organização no mundo.

Sobre a Gallup World Poll

A Gallup World Poll é a pesquisa mais abrangente e de maior alcance global do mundo. Ela se conecta com mais de 99% da população adulta mundial por meio de pesquisas anuais representativas nacionalmente, com métricas comparáveis entre os países. A Gallup World Poll é utilizada para medir e acompanhar o progresso em vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e é a estatística oficial para trabalho e vida em mais de 55 índices e métricas associadas aos aspectos mais importantes da vida das pessoas, suas comunidades e seus países.

