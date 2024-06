Comunicado do Business Wire :AVEVA

À medida que a AVEVA aumenta sua base de clientes do setor marítimo, a empresa de tecnologia industrial de classe mundial visa aumentar seu suporte à transformação digital marítima mundial. Sua cooperação recentemente intensificada com a DNV demonstra o comprometimento da AVEVA em oferecer soluções de gerenciamento de dados da embarcação para a costa de modo confiável, eficiente e isento de riscos, bem como impulsionar a transformação digital no setor marítima. As certificações atualizadas visam dar suporte a frotas mundiais e operadores offshore à medida que se descarbonizam e avançam para operações mais enxutas e eficientes.

O Sistema AVEVA PI é uma solução de software comercial comprovada e pronta para uso destinada a proprietários e operadores que trazem dados de embarcações para a costa e mais além. A tecnologia cumpre os principais padrões de conformidade do setor e permite que os clientes criem sólidos processos digitais aprovados pela classe e relatem com confiança os impactos ambientais dos esforços de melhoria.

Jon Rysst, Vice-Presidente Sênior e Líder de Desenvolvimento de Negócios na DNV, comentou: "Estamos muito contentes em trabalhar com um líder do setor como a AVEVA e damos a eles os parabéns por esta conquista. Através da verificação do Sistema AVEVA PI, estamos respaldando a transformação digital do setor marítimo e formando a base para serviços de verificação de classe digital."

Herve Lours, Vice-Presidente de Marinha na AVEVA, comentou: "Este fortalecimento da parceria é uma comprovação do comprometimento da AVEVA com o setor marítimo. Isto permite que nossos clientes aproveitem o poder do Sistema AVEVA PI para impulsionar a inovação e a conformidade em toda a frota mundial e na comunidade de operadores offshore."

Nas últimas cinco décadas, a AVEVA vem sendo essencial para acelerar a transformação digital dentro do setor marítimo mundial. A líder em tecnologia industrial foi pioneira em soluções de gêmeos digitais de liderança, que aproveitam e otimizam a construção de navios e informações de ativos.

Sobre a AVEVA

A AVEVA é líder mundial em software industrial, despertando engenhosidade para promover o uso responsável dos recursos mundiais. A segura plataforma industrial na nuvem e os aplicativos da empresa permitem que as empresas aproveitem o poder de suas informações e melhorem a colaboração com clientes, fornecedores e parceiros.

Mais de 20 mil empresas em mais de 100 países contam com a AVEVA para ajudá-las a fornecer o essencial à vida: energia segura e confiável, alimentos, medicamentos, infraestrutura e muito mais. Ao conectar as pessoas com informações confiáveis e insights enriquecidos com IA, a AVEVA permite que as equipes desenvolvam a engenharia com eficiência e otimizem as operações, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade.

Considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo, a AVEVA oferece suporte aos clientes com soluções abertas e a experiência de mais de 6.400 funcionários, 5.000 parceiros e 5.700 desenvolvedores certificados. Com operações em todo o mundo, a AVEVA tem sede em Cambridge, Reino Unido.

