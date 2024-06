Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global inicia uma nova expansão na Turquia com a inclusão da empresa colaboradora Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc. (Celen), acrescentando recursos de avaliação aos recursos fiscais e jurídicos existentes na organização. Os 50 anos de experiência prática extensa e diversificada em várias áreas de construção, infraestrutura, desenvolvimento industrial e ambientes de investimento permitem que a Celen ofereça um conjunto abrangente de serviços de avaliação para empresas públicas turcas e globais, organizações governamentais, corporações privadas e famílias. Fundada em 1995 e liderada pelo sócio-gerente Guniz Celen, a prática de avaliação da Celen oferece soluções em mais de 18 países e cresceu para se tornar uma das empresas de avaliação mais estabelecidas na Turquia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Ao longo dos anos, mantivemos fortes relações com nossos clientes, entregando soluções impactantes e inovadoras sob um alto nível de incerteza", disse Guniz. "Estamos ansiosos para trabalhar com as empresas-membro e colaboradoras da Andersen Global para fornecer aos clientes um conjunto completo de serviços integrados e transfronteiriços, mantendo nossa vantagem competitiva no mercado".

"A Celen compartilha nosso compromisso de fornecer aos clientes um serviço de excelência", disse o Presidente Global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz. "O conhecimento de Guniz e sua equipe no setor de avaliação apoia nosso compromisso de oferecer aos clientes soluções holísticas e sem fronteiras, criando relações de trabalho sinérgicas entre as empresas-membro e colaboradoras na Turquia e na região". A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais da área tributária, jurídica e de avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 17.000 profissionais em todo o mundo e está presente em mais de 450 locais por meio de suas empresas-membro e empresas colaboradoras. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.