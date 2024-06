Áustria vence Holanda (3-2) e vai às oitavas da Euro como líder do Grupo D

A Áustria se classificou em primeiro lugar do grupo D para as oitavas de final da Euro-2024 com uma vitória por 3 a 2 sobre a Holanda, nesta terça-feira (25), em Berlim, na Alemanha, pela terceira e última rodada da fase inicial.

Com duas vitórias e seis pontos, os jogadores comandados por Ralf Rangnick terminam na primeira posição, à frente da França (5 pontos), que empatou em 1 a 1 com a Polônia no mesmo horário, e da Holanda (4 pontos), que avança como um dos quatro melhores terceiros colocados do torneio.

