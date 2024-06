Assange será um 'homem livre' após audiência em tribunal americano, afirma esposa

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, ficará "livre" depois que a Justiça dos Estados Unidos aceitar o acordo histórico de culpa alcançado entre o australiano e as autoridades americanas, afirmou nesta terça-feira sua esposa, Stella, à BBC.

"Existe um princípio de acordo entre Julian e o Departamento de Justiça do país, que deve ser ratificado por um juiz das Ilhas Marianas", território americano no Pacífico, declarou Stella Assange.

O australiano, de 52 anos, "será um homem livre depois que o acordo for ratificado pelo juiz", o que acontecerá na quarta-feira (26), acrescentou a esposa do fundador do WikiLeaks.