A Rússia anunciou nesta segunda-feira (24) o fim dos confrontos armados no Daguestão, região do Cáucaso, onde ataques no domingo contra igrejas ortodoxas e uma sinagoga deixaram 19 mortos, incluindo 15 policiais e quatro civis.

Israel bombardeou Gaza nesta segunda-feira (24), um dia após o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, afirmar que a fase "intensa" da guerra contra o Hamas está prestes a terminar em Rafah, no sul do devastado território palestino.

TIBERIAS:

Deslocados do norte de Israel querem retornar às suas casas

Yarden Gil abre uma grande porta metálica de acesso ao jardim de infância onde trabalha. Ela é uma das milhares de pessoas deslocadas da zona fronteiriça norte de Israel com o Líbano, devido à escalada de violência entre o Exército israelense e o movimento islamista pró-iraniano Hezbollah.

(Israel Hezbollah palestinos conflito Líbano)

=== COLÔMBIA GUERRILHA PAZ ===

CARACAS:

Governo da Colômbia e dissidência das Farc iniciam diálogo em Caracas

Delegados do governo da Colômbia e da 'Segunda Marquetalia', uma das dissidências da guerrilha Farc, iniciaram nesta segunda-feira (24) uma mesa de negociações de paz em Caracas, a terceira promovida pelo governo de esquerda de Gustavo Petro.

(Colômbia Venezuela guerrilha paz)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden e Trump se enfrentam em primeiro debate na quinta-feira

O primeiro debate entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump na corrida à Casa Branca, marcado para quinta-feira (27) em Atlanta (sul), pode ser resumido da seguinte forma: o primeiro tentará provar que não é um velho senil e o segundo que não é um déspota temperamental.

(EUA eleições)

WASHINGTON:

Direito ao aborto se torna tema central no duelo entre Biden e Trump

O aborto se tornou um tema incontornável no duelo eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden, dois anos depois de a Suprema Corte dos Estados Unidos anular o direito constitucional à interrupção à gravidez.

(EUA debate aborto eleições política)

PRINCE RUPERT:

'Tratadas como lixo': feminicídios de indígenas, um drama oculto no Canadá

O vento espalha uma montanha de lixo, que esconde corpos de mulheres indígenas assassinadas. Depois de dois anos, seus restos mortais se decompõem em um aterro sanitário na região central do Canadá, onde um assassino em série os descartou após matá-las.

(Canadá mulheres governo autóctones)

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia ameaça EUA com 'consequências' após ataque ucraniano na Crimeia

A Rússia ameaçou, nesta segunda-feira, os Estados Unidos com represálias e os acusou de "matar crianças russas", no dia seguinte de um bombardeio ucraniano na Crimeia realizado, segundo Moscou, com mísseis ucranianos.

(Rússia EUA conflito diplomacia Ucrânia)

PARIS:

Extrema direita na França afirma que está preparada para governar

"Nós estamos preparados" para governar a França, afirmou nesta segunda-feira (24) o candidato de extrema direita ao cargo de primeiro-ministro, Jordan Bardella, seis dias antes do primeiro turno das legislativas mais incertas na história recente do país.

(França eleições parlamento política)

PARIS:

O vestuário político francês analisado por especialistas

A uma semana do primeiro turno das eleições legislativas, a França observa todos os sinais que possam indicar o resultado nas urnas. Em plena Semana de Moda em Paris, o vestuário dos políticos também é alvo de análise.

(França luxo eleições governo política empresas moda)

BRUXELAS:

Hungria assume a presidência da UE em julho e inicia semestre delicado para o bloco

A Hungria, governada há 14 anos pelo nacionalista Viktor Orban, assumirá em 1º de julho a presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE) no dia 1º de julho, o que iniciará um semestre delicado devido às divergências entre Budapeste e várias capitais europeias.

(UE diplomacia Hungria política)

LONDRES:

Guia das próximas eleições britânicas

As eleições legislativas britânicas, convocadas para 4 de julho, colocarão frente a frente os conservadores, no poder há quatorze anos, e a oposição trabalhista, vencedora certa, segundo pesquisas.

(GB eleições política)

LONDRES:

As cinco grandes questões das eleições legislativas britânicas

A campanha para as eleições britânicas, marcadas para 4 de julho, centrou-se em cinco questões que dividem os conservadores, no poder desde 2010, e os trabalhistas, favoritos para vencer as eleições, segundo as pesquisas.

(GB eleições governo política)

LONDRES:

Os protagonistas das eleições legislativas britânicas

Os britânicos comparecerão às urnas em 4 de julho, com os trabalhistas como grandes favoritos após 14 anos de governos conservadores.

(GB eleições governo política)

-- ÁSIA

SEUL:

Incêndio em fábrica de baterias deixa 22 mortos na Coreia do Sul

Um incêndio em uma fábrica de baterias de lítio na Coreia do Sul deixou 22 mortos, incluindo 18 chineses, informaram os bombeiros nesta segunda-feira (24), acrescentando que uma pessoa continua desaparecida.

(CoreiadoSul tecnologia incêndio emergência acidente)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE alerta Apple que App Store viola normas de concorrência

A Comissão Europeia abriu nesta segunda-feira (24) o caminho para sanções financeiras severas contra a Apple ao determinar, de forma preliminar, que a loja de aplicativos App Store não cumpre as regras de concorrência do bloco.

(UE empresas internet)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

PARIS:

Cyndi Lauper: 'Nunca contei até dez antes de falar'

Ela foi um ícone tanto por sua atitude punk e sincera como por seus sucessos que marcaram uma época, como "Girls Just Wanna Have Fun". Aos 71 anos, a cantora americana Cyndi Lauper embarca em uma turnê de despedida.

(música entretenimento gente)

PARIS:

Cetamina, uma possível esperança contra a depressão

Poderia a cetamina, uma molécula com reputação controversa, ajudar alguns pacientes com depressão? Algumas pesquisas confirmam isso, mas os especialistas permanecem cautelosos quanto ao desafio dos efeitos colaterais.

(farmacêutica medicina saúde)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

== COPA AMÉRICA ===

-- Acompanhamento das partidas Brasil-Costa Rica e Colômbia-Paraguai

=== EUROCOPA ===

-- Acompanhamento das partidas Albânia-Espanha e Croácia-Itália

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

As promessas não cumpridas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024

Desde que a candidatura de Paris para sediar os Jogos Olímpicos foi apresentada e confirmada em 2017, o projeto sofreu múltiplas alterações por parte de seus organizadores e administrações públicas.

(Paris orçamento natação 2024 esporte transporte economia Paralímpicos Oly)

PARIS:

Locais emblemáticos de Paris receberão parte dos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de Paris servirão para mostrar todo o esplendor da Cidade Luz, com alguns de seus locais mais emblemáticos como cenário de várias competições que serão acompanhadas por milhões de espectadores pela televisão, de 26 de julho a 11 de agosto.

(Paris cultura Francia 2024 patrimônio esporte turismo Oly)

PARIS:

Grandes desafios olímpicos de Paris-2024: segurança, transportes, clima, Sena

A um mês da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024, as autoridades finalizam os detalhes da organização deste evento, que acolherá milhões de espectadores, e enfrentam desafios de última hora.

(Oly Paris 2024 segurança transportes clima)

