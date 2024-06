Moulin Rouge de Paris recebe novas pás antes dos Jogos Olímpicos

O cabaré Moulin Rouge de Paris, cujas icônicas pás do moinho de vento desabaram na rua em abril, recebeu novas pás nesta segunda-feira(24), 10 dias antes da tocha olímpica passar pelo local.

A casa, uma das principais atrações turísticas da capital francesa, deve receber as quatro novas pás temporárias, uma por vez, antes de uma cerimônia especial no dia 5 de julho.

Segundo fontes do Moulin Rouge, serão necessários mais quatro dias para remover as lonas e os andaimes que cobriam o edifício do moinho desde que as pás caíram na rua na noite de 25 de abril.