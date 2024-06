Líder da extrema direita na França busca tranquilizar eleitores e promete medidas 'realistas'

O líder da extrema direita Jordan Bardella, da França, procurou tranquilizar os eleitores franceses, os aliados europeus do país e os observadores internacionais, nesta segunda-feira, 24, de que o seu potencial governo lideraria políticas econômicas "realistas" e "não enfraqueceria" a voz da França no exterior, se o seu partido vencer as próximas eleições parlamentares. Bardella, que poderá se tornar primeiro-ministro se os eleitores escolherem a maioria dos candidatos de seu partido Reagrupamento Nacional nas eleições parlamentares de dois turnos, em 30 de junho e 7 de julho, anunciou seu programa de governo em entrevista coletiva. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vestido com um terno cinza e gravata preta, Bardella se mostrou afável, sorridente e equilibrado. Ele buscava se projetar como um potencial líder nacional, apesar da sua total falta de experiência no governo e da sua idade - o que, aos 28 anos, o tornaria de longe o primeiro-ministro mais jovem da história da França.

Ele prometeu implementar políticas econômicas "realistas e críveis" em meio às críticas da União Europeia sobre a dívida excessiva da França. "O agravamento da situação orçamental do país, com 300 bilhões de euros de dívida adicional nos últimos dois anos e déficits públicos e comerciais recordes, deve ser levado em conta", afirmou. Bardella prometeu "defender o poder de compra" cortando impostos sobre combustíveis, gás e eletricidade. Ele também prometeu cortes de impostos para as empresas, se elas aumentarem os salários dos funcionários de baixa e média remuneração em até 10%. O político prometeu ainda reverter as mudanças previdenciárias de Macron que aumentaram a idade de aposentadoria no ano passado para 64 anos, e colocá-la de volta em 62 anos - com a condição de que as pessoas trabalhem por pelo menos 42 anos.