Julian Assange vai se declarar culpado em acordo com autoridades dos EUA

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, concordou em se declarar culpado em um tribunal dos Estados Unidos por revelar segredos militares, em troca da sua liberdade, encerrando uma longa novela legal, segundo documentos judiciais divulgados na noite desta segunda-feira (24).

Assange, que estava preso no Reino Unido, vai se declarar culpado de uma única acusação de conspiração para obter e disseminar informações de defesa nacional, indica o documento apresentado no tribunal das Ilhas Marianas do Norte, um território americano no Pacífico.

O WikiLeaks informou, na manhã desta terça-feira (horário do Reino Unido), que "Julian Assange está livre" e deixou o país. Está previsto que ele compareça na manhã de quarta-feira (horário local) a um tribunal das Ilhas Marianas do Norte.