Incêndio em fábrica de baterias deixa 22 mortos na Coreia do Sul

"Vinte estrangeiros estão entre os mortos, incluindo 18 chineses, uma pessoa do Laos e uma de nacionalidade desconhecida", afirmou o bombeiro Kim Jin-young à imprensa.

Um incêndio nesta segunda-feira em uma fábrica de baterias de lítio em Hwaseong, na Coreia do Sul, deixou 22 mortos, informou o corpo de bombeiros local.

O incêndio aconteceu em Hwaseong, ao sul da capital, Seul, em uma fábrica que pertence ao grupo sul-coreano Aricell, especializado em baterias.

Mais de 100 pessoas trabalhavam na fábrica quando várias explosões foram ouvidas no segundo andar, onde as baterias de lítio são inspecionadas e empacotadas, disse Kim Jin-young à agência de notícias Yonhap.

A Coreia do Sul é um produtor importante de baterias. As peças de lítio, altamente inflamáveis, são utilizadas em vários setores, em particular nos carros elétricos e computadores portáteis.