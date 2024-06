Fluminense anuncia demissão de Fernando Diniz

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (24) a demissão do técnico Fernando Diniz, após a derrota por 1 a 0 para o rival Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

Diniz, de 50 anos, estava em sua segunda passagem pelo Tricolor carioca, depois de ter treinado a equipe em 2019.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No cargo desde 30 de abril de 2022, levou o Fluminense ao seu primeiro título da Libertadores, em novembro do ano passado, com a vitória sobre o Boca Juniors na final por 2 a 1, no Maracanã.