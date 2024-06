Ex-presidente do Banco Europeu de Investimento é investigado por corrupção

A Procuradoria Europeia não disse quem são as duas pessoas, mas o advogado de Hoyer confirmou que o economista alemão é um dos investigados.

O caso gira em torno da saída de um funcionário do BEI e da compensação que o indivíduo recebeu ao se desligar, disse a equipe jurídica de Hoyer.

Hoyer aprovou o pacote de saída conforme com as regras do BEI, mas nunca esteve envolvido nas negociações relacionadas ao desligamento do funcionário, garantiu sua equipe jurídica.