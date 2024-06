Coreia do Sul: Incêndio em fábrica de baterias deixa 16 mortos

As equipes de resgate da fábrica na cidade de Hwaseong, ao sul de Seul, recuperaram os corpos após vasculhar o local, disse o oficial do corpo de bombeiros local, Kim Jin-young, em uma coletiva de imprensa televisionada.

Um incêndio em uma fábrica de baterias de lítio perto da capital da Coreia do Sul nesta segunda-feira, 24, deixou pelo menos 16 pessoas mortas, sete feridas e seis desaparecidas , segundo as autoridades.

Mais de 100 pessoas trabalhavam na fábrica quando várias explosões foram ouvidas no segundo andar, onde as baterias de lítio são inspecionadas e empacotadas, disse Kim Jin-young à agência de notícias Yonhap.

Ele disse que os sinais dos telefones celulares das pessoas desaparecidas foram rastreados até o segundo andar da fábrica.

Kim afirmou que uma testemunha disse às autoridades que o incêndio começou depois que as baterias explodiram quando os trabalhadores as estavam examinando e embalando, mas a causa exata seria investigada.

Kim disse, ainda, que as pessoas encontradas mortas provavelmente não conseguiram escapar pelas escadas.

Afirmou também que as autoridades investigarão se os sistemas de extinção de incêndio funcionaram. Kim disse que um total de 102 pessoas estavam trabalhando na fábrica antes do incêndio.

Coreia do Sul: peças de lítio são altamente inflamáveis

A Coreia do Sul é um produtor importante de baterias. As peças de lítio, altamente inflamáveis, são utilizadas em vários setores, em particular nos carros elétricos e computadores portáteis.

