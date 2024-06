Comunicado do Business Wire :Megaport Limited

"Com esta parceria, a Megaport está nos ajudando a interconectar nossas implementações globais de uma forma resiliente, diversificada e sob demanda", disse Steffen Wagner, chefe do Centro de Excelência Tecnológica da Lufthansa Systems. "Ao usar as soluções da Megaport, podemos ativar o tráfego de nuvem híbrida dos data centers existentes para Azure e Google Cloud."

Sobre a Lufthansa Systems

A Lufthansa Systems GmbH é uma empresa fornecedora com liderança em TI para companhias aéreas, determinada a moldar o futuro da aviação digital. Ela obtém seus pontos fortes únicos da sua capacidade de combinar profundo conhecimento do setor com uma experiência tecnológica voltada para o futuro e há mais de 25 anos conserva seu slogan "We're into IT". Subsidiária integral do Grupo Lufthansa, a empresa oferece aos seus mais de 350 clientes uma grande variedade de produtos e serviços de TI para a indústria da aviação, muitos dos quais líderes de mercado. O portfólio pioneiro da Lufthansa Systems abrange todos os processos de negócios de uma companhia aérea: na cabine de comando, na cabine e em terra. Como empresa de tecnologia e fornecedora de TI para companhias aéreas, a Lufthansa Systems está empenhada em identificar a sua própria pegada ambiental e melhorar a das suas companhias aéreas clientes no mundo todo. Com sede em Raunheim, perto de Frankfurt/Main (Alemanha), a Lufthansa Systems emprega cerca de 2,8 mil pessoas em suas unidades em 16 países.

Sobre a Megaport

A Megaport está mudando o modo como as empresas conectam suas infraestruturas, com uma plataforma simples e inteligente para gerenciar todas as conexões. Crie redes seguras, escaláveis e ágeis com apenas alguns cliques, ao acessar pontos terminais em todo o mundo e criar caminhos privados em minutos. Com a confiança das empresas líderes mundiais, a Megaport faz parceria com provedores de serviços internacionais, operadoras de CD, integradores de sistemas e empresas de serviços gerenciados, operando em mais de 850 locais habilitados ao redor do mundo. A Megaport é certificada pela ISO/IEC 27001. Junte-se à revolução de redes em megaport.com.

