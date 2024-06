Comunicado do Business Wire :China Hi-Tech Fair

A China Hi-Tech Fair (CHTF), um grande evento internacional e a principal mostra de tecnologia do país, que apresenta tecnologias e produtos inovadores, começará sua 26ª edição de 14 a 16 de novembro de 2024 no Centro de Exposições e Convenções Shenzhen World, com o tema "Tecnologia gera desenvolvimento, a indústria integra a fusão". Abrangendo uma área de exposição de 400.000 m2, a CHTF 2024 deve atrair mais de 5.000 expositores e 500.000 participantes de mais de 100 países e regiões. Este ano, o evento contará com 20 setores em rápido crescimento, incluindo equipamentos pesados líderes da China, cadeias industriais de alta tecnologia, energia limpa, fabricação de máquinas de alto padrão e economia de baixa altitude e aeroespacial, entre outros. Cerca de 150 atividades serão realizadas simultaneamente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Aproveitando o papel de Shenzhen como um centro internacional de inovação, a CHTF se tornou uma porta de entrada importante para o setor de alta tecnologia da China se conectar com a comunidade internacional, e uma plataforma de alto nível que capacita as empresas de tecnologia a elevarem sua conscientização global de marca. Os líderes nacionais da China participam anualmente da cerimônia de abertura da CHTF. Autoridades provinciais e municipais lideram delegações para participar do evento. Mais de 150 delegações viajam longas distâncias para explorar tecnologias inovadoras e tendências emergentes da indústria.

Desde 1999, a CHTF tem sido um sucesso notável em promover intercâmbios e cooperações tecnológicas e econômicas internacionais. Em 2023, a CHTF reuniu 5.000 expositores, 150 delegações e 500.000 participantes de 105 países. O valor total das transações alcançou CNY 37,279 bilhões (US$ 5,14 bilhões), abrangendo aproximadamente 10.000 projetos tecnológicos. Empresas de renome mundial como Microsoft, IBM, Oracle, Siemens, Huawei, Tencent, ZTE, BYD, DJI, Philips, SAP, Sony e Samsung já participaram da CHTF. Em suas 25 edições, a CHTF recebeu dois ganhadores do Prêmio Turing, 18 laureados com o Prêmio Nobel, mais de 40 acadêmicos nacionais e internacionais, mais de 100 autoridades de nível ministerial ou superior e aproximadamente 400 CEOs e empreendedores de empresas transnacionais. Mais de 1.500 jornalistas de cerca de 200 organizações nacionais e internacionais cobriram a CHTF no ano passado. Os 25.000 artigos resultantes atraíram 3,5 bilhões de visualizações em todo o mundo.

Em 2024, a CHTF antecipa a estreia de tecnologias e soluções de ponta de muitas empresas líderes de tecnologia. Com o apoio contínuo do Governo Popular Municipal de Shenzhen e a participação ativa de todos os expositores, compradores, empreendedores, autoridades governamentais, cientistas e especialistas, a 26ª China Hi-tech Fair promete ser um grande sucesso, proporcionando uma experiência profissionalmente gratificante para todos os envolvidos. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240624586739/pt/ Contato