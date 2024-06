Vendedores de salsichas de Viena buscam reconhecimento da Unesco

Tondl é dono do ponto de venda de salsicha mais antigo da cidade, inaugurado em 1928. Sua "Würstelstand", como os estabelecimentos são conhecidos em alemão, oferece salsichas dia e noite em uma pequena bandeja de papelão, com uma fatia de pão, mostarda e um pouco de rabanete.

"Cruzamos os dedos para conseguir", explica à AFP Patrick Tondl, um dos fundadores da associação que apresentou a candidatura à lista do patrimônio cultural imaterial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), com o apoio do prefeito de Viena, Michael Ludwig.

"Na barraca de salsichas, todos são iguais. Não importa se você é um banqueiro que ganha centenas de milhares de euros ou se tem que juntar os últimos euros para comprar uma salsicha. Você vem e pode conversar com todos", explica.

"Aqui você ainda consegue comer e beber por menos de 10 euros. Não é pouco, se você pensa que cada vez temos menos dinheiro para a alimentação", acrescenta.

Os quiosques fixos foram autorizados em Viena em 1969, mas a tradição dos pontos de venda ambulantes começou no período imperial, antes da I Mundial. Na época, se deslocavam de acordo com a demanda, atendendo os clientes na saída de uma fábrica ou da escola, por exemplo.

- Atração turística -

Desde então, o negócio evoluiu para adaptar-se às demandas. "Quando meu avô começou, ele oferecia salsichas vendidas a metro", lembra Vera Tondl, 67 anos, mãe de Patrick.

Mais tarde, as salsichas com queijo apareceram no cardápio. Atualmente, uma versão vegetariana está no menu.

"Isto é o que você quer comer quando vem para a Áustria", afirma Sam Bowden, um turista australiano de 28 anos, que descreve a salsicha como "provavelmente uma das melhores" que já comeu.