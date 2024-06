Homens armados matam 6 policiais e padre no Cáucaso russo

Seis policiais e um sacerdote morreram neste domingo (23) em ataques de grupos armados contra duas sinagogas, igrejas ortodoxas e um posto de controle na república russa do Daguestão, na região do Cáucaso, informou o Comitê de Investigação antiterrorista.

"No total, em Makhachkala e Derbent, segundo as últimas informações, morreram seis agentes de segurança e 12 ficaram feridos", declarou à RIA Novosti a porta-voz do Ministério do Interior da república do Daguestão, Gayana Gariyeva.

Gariyeva informou à agência que, em Derbent, morreu um sacerdote de 66 anos.

O Comitê de Investigação da Federação da Rússia declarou que abriu um procedimento penal por "atos terroristas", sem fornecer mais detalhes.