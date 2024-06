Herdeiro bilionário é condenado a pagar US$ 900 milhões a vítimas de abusos sexuais

Alkiviades David, herdeiro de uma empresa que engarrafa bebidas da Coca-Cola, foi condenado a pagar US$ 900 milhões em danos a uma ex-funcionária devido a acusações de crimes sexuais. Essa foi a maior indenização determinada pela justiça de Los Angeles, nos Estados Unidos, a vítimas de crimes dessa natureza. As informações são do jornal britânico The Independent. Os ataques sexuais teriam acontecido entre fevereiro de 2016 e abril de 2019. Durante o julgamento, várias acusações foram feitas contra o empresário. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma das denúncias era de que David usava imagem pornográfica com uma frase de conotação sexual na porta do departamento de RH de sua empresa. O escritório do acusado seria conhecido como "sala de estupro" por seus funcionários.

"Este veredito monumental marca uma vitória significativa para a justiça e estabelece um precedente na luta contra a agressão sexual no local de trabalho", disse o promotor Gary Dordick. A vítima, que não teve seu nome divulgado, tomou conhecimento da conduta do empresário quando outra funcionária contou que ele a havia beijado sem consentimento. O mesmo aconteceu com ela semanas depois na ilha privada do bilionário na Grécia. A vítima foi demitida depois de ter rejeitado as investidas de David. O empresário voltou a oferecer um emprego à mulher na Swiss-X, empresa de fabricação de cannabis, em 2018.

O abuso teria acontecido em um quarto de hotel. Em 2019, a vítima diz ter sido chamada para uma reunião de negócios, que na verdade seria uma armadilha para ser estuprada. Um cão da raça dobermann pinscher estaria no local. Outras condenações do herdeiro Em 2019, David já tinha pago US$ 80 milhões para outras mulheres. Uma delas é uma ex-funcionária demitida após se recusar a dormir com o acusado. Ele também foi condenado a pagar US$ 58 milhões por ter empurrado o rosto de uma ex-assistente de produção na direção do seu corpo, simulando sexo oral. "Os fatos deste caso são tão desprezíveis. Ele estuprou minha cliente enquanto estava em julgamento civil em outro caso", avaliou Dordick. David negou todas as acusações "Nunca toquei nenhuma dessas mulheres", afirmou. "Felizmente, tenho uma ótima mãe. Deus a abençoe, pois ela tem sido muito solidária comigo." Mesmo depois de pagar as indenizações, o patrimônio líquido de David foi estimado em cerca de £2,35 bilhões.