Chefe de Governo alemão pede a Milei para prestar atenção à 'coesão social'

Após o encontro não houve coletiva de imprensa, tal e como avisou na sexta-feira o Executivo alemão, que apresentou a reunião como uma visita de trabalho "muito breve" e disse que o formato reduzido se deveu aos desejos do governo argentino.

O chefe de Governo da Alemanha, Olaf Scholz, pediu, neste domingo (23) em Berlim, ao presidente argentino Javier Milei que cuide da "coesão social", após os protestos em Buenos Aires contra a reforma do Estado promovida pelo dirigente ultraliberal.

Não obstante, o governo da maior economia europeia emitiu um comunicado no qual assinalou que o chanceler alemão e o presidente Milei "falaram dos planos de reforma da Argentina e seu impacto na população".

"O Chanceler enfatizou que, na sua opinião, a compatibilidade social e a proteção da coesão social deveriam ser pilares importantes", segundo a nota.

Um grupo com quase 10 pessoas protestou contra o mandatário argentino em frente à chancelaria com cartazes com mensagens como "a Argentina não está à venda" e "Fora Milei".