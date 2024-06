O título no torneio de Queen's, preparatório para Wimbledon, é o mais importante da carreira do americano de 27 anos, que a partir de segunda-feira será número 12 no ranking da ATP, a melhor classificação de sua carreira.

Melhor no saque, Paul venceu com tranquilidade a primeira parcial e conseguir conter uma tentativa de reação de Musetti no final do segundo set.

O tenista nascido em Nova Jersey é o primeiro americano a vencer em Queen's desde o título de Sam Querrey em 2010. Além disso, ele se junta a uma respeitável lista de compatriotas campeões do torneio (John McEnroe, Jimmy Connors, Pete Sampras...).

