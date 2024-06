Rússia volta a bombardear instalações de energia da Ucrânia

A Rússia executou um novo ataque em "larga escala" contra instalações de energia na Ucrânia e bombardeou o sul e leste do país, ataques que deixaram pelo menos sete mortos, informaram as autoridades ucranianas neste sábado (22).

Este é o oitavo ataque "em larga escala" contra as centrais de energia ucranianas nos últimos três meses, informou o Ministério da Energia do país.

O Ministério da Defesa russo anunciou um ataque "com armamento de longo alcance e alta precisão a partir do ar e do mar", além de drones, com o objetivo de atingir "instalações energéticas ucranianas que alimentam a produção de armas".