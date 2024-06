Ao menos 24 pessoas morreram neste sábado (22) em bombardeios israelenses no norte da Faixa de Gaza, afirmaram fontes dos serviços de saúde palestinos, um dia após o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) denunciar 22 mortes em um ataque que atingiu seu escritório no sul do território.

Um sentimento de insegurança, o marido no front ou a vontade de se defender em caso de ataque tem levado muitas mulheres israelenses a se armar desde 7 de outubro de 2023, uma iniciativa favorecida pelo governo e criticada por grupos feministas.

Governo colombiano inicia diálogo com dissidência das Farc

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, dará um novo passo para tentar cumprir sua promessa de paz total: delegados do governo começarão a negociar na segunda-feira (24) em Caracas com representantes da dissidência das Farc conhecida como 'Segunda Marquetalia'.

Rússia volta a bombardear instalações de energia da Ucrânia

A Rússia executou um novo ataque em "larga escala" contra instalações de energia na Ucrânia e bombardeou o sul e leste do país, ataques que deixaram pelo menos sete mortos, informaram as autoridades ucranianas neste sábado (22).

Prigozhin lembrado com elogios na Rússia um ano após motim

O falecido fundador do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, é recordado com respeito por muitos russos um ano após enviar seus mercenários na direção de Moscou para desafiar a cúpula militar.

Freiras espanholas em conflito com o Vaticano são excomungadas

As dez irmãs Clarissas no norte da Espanha que mantêm um conflito aberto há um mês com o Vaticano foram oficialmente excomungadas, anunciou neste sábado (22) a arquidiocese de Burgos.

Ministro alemão diz que tarifas da UE a carros elétricos chineses não são punitivas

As tarifas reforçadas que a União Europeia (UE) vai impor aos veículos elétricos chineses a partir de julho "não são punitivas", declarou neste sábado (22) em Pequim o ministro alemão da Economia e do Clima, Robert Habeck.

China e França lançam satélite para entender melhor o universo

Um satélite, construído pela França e pela China, foi lançado neste sábado (21) com o objetivo de detectar explosões colossais no universo, um exemplo de cooperação entre o país asiático e uma potência ocidental.

-- Acompanhamento das partidas Equador-Venezuela e México-Jamaica

-- Acompanhamento das partidas Geórgia-Rep. Tcheca, Turquia-Portugal e Bélgica- Romênia

Lando Norris faz a pole position do GP da Espanha de F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na pole position do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Norris ficou à frente do atual líder do Mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), em segundo, e dos pilotos da Mercedes Lewis Hamilton e George Russel, terceiro e quarto.

