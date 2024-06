Ministro alemão diz que tarifas da UE a carros elétricos chineses não são punitivas

A China afirma que as tarifas são "puramente protecionistas" e alertou que adotará "todas as medidas necessárias" para defender seus interesses.

Número dois do governo da Alemanha, Habeck está em Pequim para o que parece a última oportunidade de evitar uma guerra comercial entre a UE e China, que se opõe de maneira veemente às tarifas adicionais.

As tarifas reforçadas que a União Europeia (UE) vai impor aos veículos elétricos chineses a partir de julho "não são punitivas", declarou neste sábado (22) em Pequim o ministro alemão da Economia e do Clima, Robert Habeck.

Se um compromisso não for alcançado até de 4 de julho, a UE adotará um aumento de até 28% nas tarifas de importação dos carros elétricos chineses.

A UE acusa a China de subsidiar a indústria automotiva em larga escala.

As tarifas serão definitivas a partir de novembro.

Em Pequim, Robert Habeck teve reuniões com Zheng Shanjie, diretor da influente Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês), responsável pelo planejamento econômico, e com o ministro do Comércio, Wang Wentao.

"Se a UE demonstrar sinceridade, a China desejará iniciar negociações o mais rápido possível", disse o ministro Wang, segundo a imprensa estatal.

"Mas se a UE permanecer obcecada por este caminho, adotaremos todas as medidas necessárias para defender os nossos interesses. Isto incluirá uma demanda no mecanismo de resolução de litígios da OMC", acrescentou.