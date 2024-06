Imperador do Japão chega ao Reino Unido para visita de Estado

O imperador do Japão, Naruhito, e sua esposa, a imperatriz Masako, chegaram neste sábado (22) ao Reino Unido, que está em plena campanha eleitoral, para uma visita de Estado, onde serão recebidos pelo rei Charles III. Trata-se da segunda visita ao exterior do casal desde a chegada de Naruhito ao trono em 2019. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O imperador, de 64 anos, e a imperatriz, de 60, que aterrissaram no aeroporto de Stansted, começarão sua visita no domingo e na segunda-feira com compromissos privados. O programa oficial de três dias inicia na terça-feira.

O evento principal será um banquete no Palácio de Buckingham na terça, que gera especulações sobre uma eventual presença da princesa Kate, esposa do herdeiro do trono, William. Catherine está em tratamento de câncer e fez sua primeira aparição pública em seis meses no fim de semana passado por ocasião das festividades do aniversário oficial do rei Charles III. Naruhito visitará o castelo de Windsor, e depositará flores no túmulo da rainha Elizabeth II, falecida em setembro de 2022.

O imperador e sua esposa estiveram presentes em seu funeral, assim como muitos chefes de Estado estrangeiros. Para o rei Charles III, de 75 anos, esta visita de Estado será a terceira que recebe no Reino Unido desde a sua ascensão ao trono. O rei também sofre de um câncer diagnosticado no começo do ano, mas retomou seus compromissos públicos em abril. O imperador japonês mostrou-se "bastante agradecido" de que o rei Charles III possa recebê-lo. Antes de Charles, a rainha Elizabeth II foi anfitriã de dois imperadores japoneses durante o seu reinado de 70 anos: primeiro Hirohito, em 1971, e depois seu filho mais velho que o sucedeu, o imperador Akihito, em 1998. Antes de sua viagem a Londres, Naruhito relembrou na quarta-feira momentos pessoais com a família real britânica.