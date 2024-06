Freiras espanholas em conflito com Vaticano são excomungadas

As dez irmãs clarissas no norte da Espanha que mantêm um conflito aberto há um mês com o Vaticano foram oficialmente excomungadas, anunciou neste sábado (22) a arquidiocese de Burgos.

Em 13 de maio, essa comunidade de 16 irmãs que residem no convento de tijolos do século XV causou estupor ao anunciar que estava rompendo com a Igreja Católica em um "manifesto" de 70 páginas acompanhado de uma carta publicada nas redes sociais.

O caso opõe há um mês o arcebispo dessa cidade de Castela e Leão, no norte da Espanha, e as religiosas de Santa Clara de Belorado, uma localidade de 1.800 habitantes situada a cerca de 50 km de Burgos.

O texto, assinado pela madre superior, sóror Isabel de la Trinidad, denunciava a "perseguição" da qual a comunidade seria vítima, envolvida há vários anos em uma disputa imobiliária com seus superiores.

Em 2020, as freiras chegaram a um acordo com a diocese vizinha de Vitoria para comprar o convento de Orduña, no País Basco, mas a venda acabou fracassando. A transação foi "bloqueada em Roma", disseram as religiosas.

- 'Seita' -

As freiras de Belorado também criticaram um suposto "caos doutrinário" do Vaticano, ao qual acusam de incorrer em "contradições" com sua "linguagem dúbia e confusa".

Tampouco reconhecem o papa Francisco e anunciaram que estão agora sob a autoridade de um sacerdote excomungado, Pablo de Rojas Sánchez-Franco.

O religioso, fundador de Pia União de São Paulo Apóstolo, afirma ser membro do "sedevacantismo", uma corrente que considera hereges todos os papas que sucederam a Pio XII (1939-1958) e por isso estima que, atualmente, não há um sumo pontífice válido.

Ele foi excomungado da Igreja Católica em 2019 pelo arcebispo de Burgos.