Explosão de carro-bomba deixa 3 mortos na Colômbia, entre eles um policial

A explosão de um carro-bomba na sexta-feira deixou três mortos, entre eles um policial, e pelo menos oito feridos em uma região do sudoeste da Colômbia onde opera o grupo dissidente das Farc Estado-Maior Central (EMC), informaram as autoridades neste sábado (22). "Houve o acionamento de uma carga explosiva situada em um veículo particular, o que causou a morte do policial Santiago Moreno Ríos junto com uma comerciante e um homem", assinalou o Ministério da Defesa em seu perfil na rede social X. A pasta acrescentou que a explosão provocou ferimentos em outros dois agentes e seis civis.

O governo do departamento de Nariño (sudoeste), onde ocorreu o atentado, reportou, por sua vez, três mortos e nove feridos. Na sexta-feira, outro ataque de rebeldes foi registrado no departamento de César, no Caribe, no qual um policial morreu e outro ficou ferido. O presidente Gustavo Petro solidarizou-se com as famílias das vítimas de ambos os atentados e disse que "aqueles que escolheram o caminho da guerra em vez da paz vão continuar sentindo todo o peso da lei".

Os ataques acontecem a poucas horas do início das negociações nesta segunda, em Caracas (Venezuela), entre delegados do governo colombiano e representantes da dissidência das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) conhecida como Segunda Marquetalia, outra facção que, assim como o EMC, abandonou o acordo de paz assinado entre o governo e a antiga guerrilha em 2016. - 'Ato atroz' - O atentado com carro-bomba em Nariño foi registrado no município de Taminango, onde há "incidência criminal" da frente Franco Benavides do EMC, cujo líder seria o indivíduo conhecido pelo codinome "Mario", detalhou o Ministério da Defesa. "Rechaçamos de maneira veemente o ato terrorista", escreveu no X o governador departamental, Luis Alfonso Escobar. "Faremos os esforços necessários para oferecer a maior recompensa econômica possível, para que os responsáveis deste ato atroz" sejam identificados e julgados, acrescentou Escobar. Petro, o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia, iniciou em 2022 negociações com o Exército de Libertação Nacional (ELN) em Caracas, Cidade do México e Havana (Cuba). Além disso, instalou uma mesa de diálogo com o EMC, que faz parte das dissidências das antigas Farc, a guerrilha que se transformou em partido político depois da pacificação.