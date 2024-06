ISRAEL PALESTINOS LÍBANO: Bombardeios israelenses em Gaza e disparos na fronteira com o Líbano

FAIXA DE GAZA:

Bombardeios israelenses em Gaza e disparos na fronteira com o Líbano aumentam receios de escalada regional

O Exército israelense bombardeou, nesta sexta-feira (21), a Faixa de Gaza e manteve a troca de disparos com o movimento pró-Irã Hezbollah na fronteira com o Líbano, em meio a temores de propagação em larga escala do conflito na região.