Ilustração do primeiro volume de 'Harry Potter' será leiloada em Nova York

Naquela época, tanto a autora quanto o ilustrador eram desconhecidos e ninguém imaginaria o sucesso da obra, da qual foram impressos inicialmente apenas 500 exemplares, a maioria distribuída em bibliotecas. O boca a boca levou ao sucesso.

Um desses primeiros exemplares tem a ilustração de Taylor na capa. "É emocionante ver a pintura que marcou o começo da minha carreira décadas depois, e mais brilhante do que nunca! Isso me transporta para a experiência de ler Harry Potter pela primeira vez e ao processo de criação da que é, agora, uma imagem icônica", disse Taylor, citado em comunicado da Sotheby's.

O preço estimado da ilustração, que será vendida no próximo dia 26, juntamente com obras de Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, F. Scott Fitzgerald e Edgard Allan Poe, é de US$ 400 mil (R$ 2,1 milhões) a US$ 600 mil (R$ 3,3 milhões), o mais alto para um trabalho relacionado ao personagem.