França: pesquisa eleitoral mostra partido de Le Pen na liderança das intenções de voto

Uma pesquisa do instituto Ifop-Fiducial mostrou nesta sexta, 21, os primeiros cenários de intenção de voto na França para as eleições legislativas convocadas pelo presidente Emmanuel Macron.

Segundo o levantamento, o partido de extrema-direita Reunião Nacional (RN), da adversária Marine Le Pen, está na liderança com 38% das intenções de voto, seguido pela coligação de esquerda Nova Frente Popular (29%). O partido do presidente Macron, o Renaissance, ocupa o terceiro lugar, com 22% das intenções de voto.

A pesquisa do Ifop ainda apontou os políticos favoritos para uma potencial mudança no cargo de primeiro-ministro. Jordan Bardella, do partido RN, e Gabriel Attal, do Renaissance, lideram o páreo entre eleitores de seus respectivos partidos, com 45%. Entre eleitores de esquerda, Raphaël Glucksmann obtém o suporte da maioria, com 61% das intenções.