Coreia do Sul dispara tiros de advertência após nova incursão de soldados do Norte

O Exército da Coreia do Sul informou nesta sexta-feira (21) que disparou tiros de advertência depois que soldados norte-coreanos atravessaram brevemente a fronteira fortificada, a terceira incursão do tipo desde o início de junho.

A Coreia do Norte, que possui armas nucleares, reforçou sua presença na fronteira nos últimos meses, com rodovias táticas e a instalação de minas terrestres, o que provocou "vítimas" entre as suas tropas devido a explosões acidentais, segundo Seul.

"Vários soldados norte-coreanos que trabalhavam na DMZ (zona desmilitarizada), na linha de frente central, atravessaram a Linha de Demarcação Militar", afirmou o Estado-Maior Conjunto. O incidente aconteceu na quinta-feira por volta das 11h00 locais.