Comunicado do Business Wire :QpiAI

A QpiAI, líder em computação quântica e IA generativa, anunciou seu primeiro financiamento externo de US$ 6,5 milhões para desenvolver produtos e plataformas de computação quântica e IA generativa. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240621225975/pt/ Dr Nagendra Nagaraja, Founder, CEO and Chairman of QpiAI (Photo: Business Wire)

Segundo o dr. Nagendra Nagaraja, CEO e fundador da QpiAI: "a pré-série A da QpiAI será lembrada como uma rodada de financiamento marcante na área de Deeptech indiana. Esse investimento nos permitirá estabelecer uma base de modelagem de inteligência e computação de inteligência por meio de computadores quânticos e IA generativa. Esse financiamento nos capacitará a alcançar inovações revolucionárias na integração vertical de IA generativa e computação quântica em aplicações empresariais e industriais. Também planejamos demonstrar computadores quânticos de 25 qubits em nossa sede em Bangalore até o final de 2024 ou início de 2025. Com a integração da HPC desenvolvida em nossa infraestrutura laboratorial e a integração de todas as nossas 7 plataformas Quantum e IA generativa, teremos um protótipo de centro de dados Quantum-HPC da QpiAI, que poderá ser escalonado para oferecer QCaaS (Computação Quântica como Serviço). Além disso, estamos tendo uma ótima recepção de nossos clientes atuais para fornecer soluções Quantum-HPC com nossa infraestrutura de software e computação. Uma infraestrutura de computação muito avançada com capacidade quântica, que implementaremos com este financiamento nos permitirá inovar nas áreas de IA generativa e software quântico. A pilha de Quantum e IA da QpiAI, incluindo hardware e software, terá um impacto significativo nos setores farmacêutico, de materiais para transição não energética, produtos químicos, manufatura, logística e finanças". O dr. Nagendra também adicionou: "também estamos vendo uma enorme aceitação no segmento B2G com a liderança da QpiAI nas áreas de Quantum e IA, que tem sido fundamental na definição dos caminhos tecnológicos e de infraestrutura. A QpiAI é uma empresa global com sede em Bangalore, Índia, e subsidiárias nos EUA e na Finlândia. Ao trabalhar com empresas globais e governos, incluindo dos EUA, Europa, Japão, Oriente Médio e Sudeste Asiático, expandiremos nossa presença nessas regiões para criar valor para nossos clientes e parceiros". O dr. Manjunath R.V., vice-presidente de computadores quânticos da QpiAI, acrescentou ainda: "desenvolver computadores quânticos escalonáveis capazes de resolver problemas do mundo real e fortalecer nossos setores industriais é um avanço tecnológico fundamental. Na QpiAI, estamos muito animados por termos nossos próprios computadores quânticos para construir ainda mais centros de dados quânticos e de IA. Nossa equipe está muito feliz por ter vários QPUs em nosso refrigerador de diluição para garantir uma infraestrutura de computação quântica de alta qualidade. Estamos ansiosos para ver os próximos passos em nosso roteiro para avançar na escala dos computadores quânticos, dos atuais 25 qubits para 1.000 qubits".

Sachin Kumar, Lakshya Priyadarshi e Aswanth Krishnan, que lideram produtos e soluções de software em IA generativa e software quântico, sugeriram: "nos últimos 4 anos, conseguimos comercializar nossas plataformas de software e ganhar tração entre grandes clientes empresariais de alto perfil. Com este financiamento e todos os nossos 7 produtos de software prontos para escalonamento, planejamos expandir nossas plataformas de software globalmente. Estamos antecipando um futuro promissor.Existe um grande interesse dos clientes em ver a plataforma de software Quantum e IA da QpiAI operando nos datacenters Quantum-AI HPC da QpiAI para implementar suas aplicações de próxima geração nos setores farmacêutico, de materiais, fintech, automotivo e manufatura". Sunil Goyal, MD da Yournest, que liderou a rodada de financiamento, acrescentou ainda: "com o investimento na QpiAI, estamos impulsionando a Índia para a vanguarda da computação quântica. Esta tecnologia tem o potencial de revolucionar áreas como ciência de materiais, descoberta de medicamentos, setor automotivo e manufatura. A abordagem inovadora da QpiAI os coloca como um jogador chave para desbloquear esse potencial, e estamos entusiasmados por nos juntar ao Dr. Nagendra e à equipe da QpiAI nesta jornada emocionante". Debraj Banerjee, presidente da SIDBI Venture Capital e membro do Conselho Diretor da QpiAI, que liderou a rodada de financiamentos da SIDBI Ventures, acrescentou ainda: "a SVCL está muito animada por fazer parte desta jornada de deeptech de importância nacional. Os computadores quânticos transformarão o mundo quando forem comercializados. Essa tecnologia é de enorme importância para a segurança nacional e para a computação avançada. Ter um computador quântico desenvolvido localmente será fundamental para nossos institutos nacionais avançarem em tecnologias de computação. Estamos ansiosos para ver uma máquina de 25 qubits da QpiAI em funcionamento até o quarto trimestre de 2024 ou o primeiro trimestre de 2025". Ramesh Radhakrishnan, um empreendedor serial de muito sucesso, investidor experiente em capital de risco e membro do conselho da QpiAI, acrescentou ainda: "os computadores quânticos e a IA são o futuro para todas as tecnologias aplicadas em diversos segmentos de mercado, incluindo farmacêutico, transporte, cibersegurança e financeiro, entre outros. Integrar software de aplicação com software e hardware de sistemas quânticos para fazer com que a IA e a computação quântica trabalhem juntas é uma inovação fundamental, cuja importância será enorme. Com centros nos EUA e na Finlândia, a QpiAI está bem-posicionada para escalonar as tecnologias de Quantum e IA e atender mercados globalmente. Estou muito animado por fazer parte desta incrível jornada". Sobre a QpiAI A QpiAI (https://www.qpiai.tech) é líder mundial em IA e computação quântica. A QpiAI está integrando verticalmente computação quântica e IA para oferecer soluções em áreas como manufatura, industrial, transporte, finanças, farmacêutica e materiais. Ela possui várias plataformas e produtos de software, incluindo QpiAI-pro, QpiAI-explorer, QpiAI-logistics, QpiAIopt, QpiAIML, QpiAI-pharma e QpiAI-Matter. Com sua inovação em tecnologia de computação quântica de nível comercial, a QpiAI está proporcionando avanços impactantes para IA generativa e diversos setores da indústria.

